Cele mai piratate filme în 2015

”Interstellar: Călătorind prin univers”, ”Furios şi iute 7” şi ”Jurassic World” se numără printre cele mai piratate 10 filme din acest an, descărcările online ilegale fiind în continuă creştere, informează revista ”Variety”. Nu este o surpriză că unele dintre superproducţiile de succes lansate anul acesta s-au dovedit extrem de populare şi pe serviciile online de tip torrent, iar topul 3 este format, în ordine, din filmele ”Furios şi iute 7 / Fast and Furious 7”, de James Wan, ”Răzbunătorii: Sub semnul lui Ultron / Avengers: Age of Ultron”, de Joss Whedon, şi ”Jurassic World”, de Colin Trevorrow, potrivit cifrelor furnizate de Excipio, o companie specializată în detectarea pirateriei cibernetice. Monitorizarea a fost realizată de la începutul anului până pe 25 decembrie.

Luând în considerare şi filmele lansate în 2014, topul este condus însă de ”Interstellar”, de Christopher Nolan, care a fost descărcat ilegal de aproape 47 de milioane de ori, specialiştii vorbind de o creştere cu 55% a infracţiunilor faţă de clasamentul anterior. Excipio spune că cifrele arată o creştere continuă a pirateriei online la nivel mondial, cu creşterea unor pieţe specifice, ca Brazilia, de exemplu.

Topul 10 al celor mai piratate filme anul acesta este format, în ordine, din: ”Interstellar” (2014, 46.762.310 descărcări ilegale), ”Furious 7” (2015, 44.794.877 de descărcări ilegale), ”Avengers: Age of Ultron” (2015, 41.594.159 de descărcări ilegale), ”Jurassic World” (2015, 36.881.763 de descărcări ilegale), ”Mad Max: Drumul Furiei / Mad Max: Fury Road”, de George Miller (2015, 36.443.244 de descărcări ilegale), ”Lunetistul american / American Sniper”, de Clint Eastwood (2014, 33.953.737 de descărcări ilegale), ”Cincizeci de umbre ale lui Grey / Fifty Shades of Grey”, de Sam Taylor-Johnson (2015, 32.126.827 de descărcări), ”Hobbitul: Bătălia celor cinci oştiri / The Hobbit: Battle of the Five Armies”, de Peter Jackson (2014, 31.574.872 de descărcări ilegale), ”Terminator: Genisys”, de Alan Taylor (2015, 31.001.480 de descărcări), ”Kingsman: Serviciul secret / Kingsman: The Secret Service”, de Matthew Vaughn (2014, 30.922.987 de descărcări ilegale).

