Concert extraordinar pop-rock simfonic, azi, la Teatrul „Oleg Danovski”

Se anunță o seară de joi exuberantă, pe ritmuri pop-rock, la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”. „A Whole New World” este numele concertului dedicat tuturor constănțenilor cu suflet tânăr, astăzi de la ora 19.00. Sub bagheta carismaticului dirijor Ionuț Pascu, orchestra și corul Teatrului „Oleg Danovski” vor interpreta șlagăre, în versiune simfonică, din repertoriul „clasicilor”: Queen, Deep Purple, The Beatles, ABBA, Michael Jackson, Lionel Richie, Donna Summer, Ennio Morricone, Andrew Lloyd Webber, Leonard Bernstein, George Gershwin și Jeanine Tessori. Soliștii serii vor fi sopranele Daniela Vlădescu și Madeleine Pascu din Bucureşti, Smaranda Drăghici și tenorii Doru Iftene și Răzvan Săraru. Concertul a avut premiera pe scena constănțeană în ianuarie 2015, fiind prezentat de atunci, pe aceeași scenă, de încă două ori, de fiecare dată cu sala arhiplină.

Biletele pentru acest concert au prețuri de 25, 30 și 40 de lei. Elevii, studenții și pensionarii vor plăti pe un tichet 20 de lei.

