Constanţa - țintă a teroriștilor din cauza presupușilor refugiați?

Sunt refugiații cu adevărat refugiați? Asta-i întrebarea la care autoritățile și simpli cetățeni caută răspuns. Cătălin Berenghi și Călin Mărincuș, doi naționaliști, spun că se opun „islamizării României“. Cei doi au afirmat că nu au nimic împotriva musulmanilor, dar acest val de cetățeni din Orientul Mijlociu și Africa nu reprezintă refugiați. „Refugiații înseamnă copii, bătrâni și bolnavi, care fug din calea războiului și se opresc în prima țară. Numai că, în cea mai mare parte a lor, „refugiații“ sunt din țări unde nu este război. Asta trebuie să dea de gândit autorităților“, au spus Berenghi și Mărincuș. Pe de altă parte, aceștia încearcă să împiedice construirea la București a unei „mega-moschei“. De partea cealaltă, muftiul Iusuf Muurat spune că lucrurile sunt inflamate artificial, pentru că „mega-moscheea“ va fi una de dimensiuni reduse, precum moscheea regală „Carol I“ din Constanța, de aproximativ 800 de locuri.

Cotidianul nostru a scris, nu o dată, despre faptul că România este luată cu asalt de tot mai mulți refugiați din Orientul Mijlociu și Africa. În decurs de numai câteva luni, pe teritoriul țării noastre au pătruns, atât pe mare, cât și pe uscat, câteva mii de migranți, care fug, chipurile, de teama unui conflict armat. În aceste condiții, „Telegraf“ punea întrebarea: este pregătit Serviciul Român de Informații să gestioneze această nouă situație, mai ales că, odată cu afluxul de migranți, crește riscul de atentate teroriste? Unii dintre cititori ne-au atras atenția asupra faptului că exagerăm și că România nu se confruntă cu niciun val de imigranți. Realitatea, însă, este cu totul alta, pentru că, în condițiile în care Poliția de Frontieră prinde tot mai mulți migranți, este limpede faptul că țara noastră este noua lor poartă de intrare în Europa.

DE CE E LUATĂ CU ASALT ROMÂNIA

În aceste condiții, mulți români se întreabă, și pe bună dreptate, de ce călăuzele îi conduc pe refugiați spre țări precum România și Bulgaria, care, până în prezent, nu figurau pe harta migrației. Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să luăm în considerare mai multe aspecte, care țin de un context internațional mai amplu. În primul rând, este foarte important de notat faptul că principalele țări care aspirau migranți, Italia și Grecia, pe fondul unul aflux uriaș de refugiați, și-au luat măsuri pentru micşorarea şi sistarea afluxului, în timp ce Franța a început să îi expulzeze. Cu alte cuvinte, țările Europei care au fost în prima linie au început să pună piciorul în prag. În al doilea rând, trebuie să ne îndreptăm atenția spre situația în care se află Turcia și Siria. Pe de-o parte, Turcia a decis să-și închidă o parte dintre granițe, punând totul pe seama unei posibile alerte teroriste. Asta înseamnă că, nemaiavând pe unde să treacă, automat, refugiații se îndreaptă către alte rute, printre care se numără unele ce includ și România. Dacă analizăm situația din Siria, aceasta e din ce în ce mai gravă, dat fiind faptul că acordul dintre Rusia și SUA privind suspendarea ostilităților între facțiuni a durat fix trei zile. Asta i-a determinat pe sirienii care mai sperau că războiul va înceta să-și părăsească locuințele și să se îndrepte spre Europa.

DE CE NU SUNT REFUGIAȚII REFUGIAȚI

Subiectul migrației a fost dezbătut și în cadrul unei conferințe de presă, organizată la Constanța, în comun, de unii membri ai comunității musulmane din România și de doi activiști care se opun „islamizării României“, Cătălin Berenghi și Călin Mărincuș, cunoscuți pentru vehemența cu care luptă împotriva acceptării de către țara noastră a imigranților. Berenghi a declarat în cadrul conferinței că nu are numic împotriva musulmanilor, dar acest val de cetățeni din Orientul Mijlociu și Africa nu reprezintă refugiați: „Refugiații înseamnă copii, bătrâni și bolnavi, care fug din calea războiului și se opresc în prima țară. Numai că, în cea mai mare parte a lor, „refugiații“ sunt din țări unde nu este război. Asta trebuie să dea de gândit autorităților“. La rândul său, Mărincuș, fondatorul paginii de Facebook „NU islamizării României”, luptător de K1, iniţiatorul mai multor proteste naționaliste, a precizat că, potrivit normelor internaționale, imigranții nu pot primi statutul de refugiați. „...În România nu putem oferi statutul de refugiat absolut nimănui! (…) Se întâmplă o invazie făcută la adăpostul unor politici bolnave, promovate de Franța, Germania, cu implicații pe care le știm și le vedem. Integrarea unui fals concept, care nu se regăsește în realitate. Să ne gândim la atentatorii de la „Charlie Hebdo“ - născuți și crescuți în Franța, cei de la Manchester Arena - născut și crescut în Anglia! Radicalismul poate lovi oriunde, ne-a ferit Dumnezeu în România și ne dorim să fie așa. Nu ne putem feri dacă facem infuzie de acești falși refugiați, care vin din zone care nu există război - Pakistan sau Algeria. La nivel european, numai Germania a primit un milion de asemenea refugiați. 90% din ei sunt bărbați tineri. Ce bărbat fuge din țara sa, în loc să și-o apere?”, a spus Mărincuș.

MEGA-MOSCHEEA, O OFENSĂ ADUSĂ CREȘTINISMULUI ÎN ROMÂNIA?

Cei doi naționaliști, Cătălin Berenghi și Călin Mărincuș, au spus că sunt și împotriva construirii unei mega-moschei la București. Berenghi, fost soldat în Legiunea Străină, a iniţiat, în trecut, un protest prin care a îngropat două carcase de porci pe terenul care a fost concesionat comunităţii musulmane din România, pentru construirea moscheii. „Am prieteni musulmani, însă această moschee, de la început, împreună cu valul de falși refugiați, a creat această falsă tensiune. Nu avem nimic împotriva unui loc de rugăciune, dar inițial muftiul Iusuf Muurat a spus că va face o moschee mică, apoi cea mai mare din Europa, la 10.000 de locuri. În plus, această moschee se dorea și se dorește a fi construită lângă un campus universitar. Când sunt sărbătorile musulmane, cum se vor înțelege acești 18.000 de musulmani unde sunt 25.000 de studenți români, cunoaștem bine cum se îmbracă domnișoarele în perioada verii? Vor fi tensiuni? Probabil da! Nici comunitatea musulmană nu dorește construirea mega-moscheii. Are probleme aici în Dobrogea, vedem cu cimitirele aflate în stare deplorabilă... Construim o megamoschee care nu rezolvă problemele lor... A fost și un abuz din partea fostului premier Victor Ponta. Dacă pentru Catedrala Mântuirii Neamului au durat doi-trei ani autorizațiile, pentru megamoschee în două săptămâni s-a găsit terenul, s-a aprobat, s-a semnat, totul în regulă, în sistem de urgență. Conform RA-APPS, acel teren valora patru milioane de euro, dar conform agențiilor imobiliare - între 11 și 13 milioane de euro. Donăm un teren când România nu are spitale! (…) Trebuie făcut echilibrat, nu trebuie făcut niciun abuz, nu trebuie atrasă ura oamenilor. Odată cu venirea falșilor refugiați, nu doresc ca comunitatea musulmană din România să fie băgată în aceeași găleată!”, a precizat Berenghi.

CUM RĂSPUNDE MUFTIUL IUSUF MUURAT

Pentru a calma lucrurile, muftiul Iusuf Muurat a declarat că așa-zisa mega-moschee e, de fapt o moschee de dimensiuni normale. „Nu am declarat niciodată că în București se va construi o mega-moschee. Aceasta, dacă se va construi, va fi una precum moscheea regală „Carol I“ din Constanța, de aproximativ 800 de locuri și nicidecum de 10.000 de locuri“, a spus muftiul Iusuf Muurat.