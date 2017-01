Daum, obișnuit să lucreze sub presiune

Selecţionerul reprezentativei de fotbal a României, Christoph Daum, a anunțat că tricolorii vor juca ofensiv în dubla cu Armenia şi Kazahstan şi nu se teme că ar putea fi demis de la conducerea tehnică a naționalei, chiar dacă va pierde ambele meciuri. „Orice antrenor, fie că e la echipa națională, fie că e la o echipă de club, lucrează după un contract. Am o relație fantastică cu președintele FRF și vrem să reconstruim fotbalul din România. Trebuie să dăm un restart, dar în același timp sunt conștient că și rezultatele contează. Mă înțeleg bine cu cei din conducerea Federației și suntem pregătiți să trecem prin foc. Sunt obișnuit să lucrez sub presiune. Dacă voi câștiga șase puncte cu Armenia și Kazahstan nu voi spune că sunt cel mai bun, dacă vom pierde sunt pregătit pentru orice. Am fost întrebat cum este fotbalul din România și i-am rugat pe englezi să-mi spună numele unui jucător din România. Poate îl cunosc pe Stanciu, dar cam atât”, a declarat Daum, care se va decide în următoarele zile asupra formulei de start, în funcție și de rezolvarea problemelor medicale cu care se confruntă Steliano Filip, Iasmin Latovlevici și Nicolae Stanciu.

Terenul sintetic pe care vor evolua tricolorii în Kazahstan îi dă mari bătăi de cap lui Christoph Daum, tehnicianul german sperând ca tricolorii să se adapteze rapid. Chiar dacă a ratat penalty-ul care putea aduce toate cele trei puncte în meciul cu Muntenegru, Nicolae Stanciu este prima opţiune a lui Daum pentru executarea loviturilor de pedeapsă.

Selecţionerul României a dezvăluit la conferinţa de presă organizată înaintea plecării în Armenia şi care este relaţia sa cu antrenorii din Liga 1: „Sunt aici pentru a lucra nu doar cu jucătorii români, ci și cu antrenorii. Nu am relații bune cu toți, dar este normal, nu este obligatoriu să te placă toată lumea. Indiferent ce voi face, voi fi judecat după rezultate. Îmi doresc să obțin cele mai bune rezultate pentru România. Am nevoie de timp, este un adevărat proces, trebuie să urcăm pas cu pas. Nu sunt Guardiola. Ceea ce pot să vă spun e că lucrez pentru această echipă, pentru această țară și aș fi dispus să lucrez și 25 de ore pe zi, dar nu vă pot garanta succesul”.

BENZAR ESTE ÎNCREZĂTOR

Fundaşul dreapta al echipei naţionale, Romario Benzar, căpitanul echipei FC Viitorul, spune că selecţionerul Christoph Daum a pregătit o tactică ofensivă pentru deplasările din Armenia şi Kazahstan şi crede că absenţa lui Mkhitaryan va fi de bun augur pentru tricolori. „Sunt încrezător, sper să obţinem toate cele șase puncte din aceste deplasări. Trebuie să avem o evoluţie mult mai bună decât în meciul cu Muntenegru. Armenia este o echipă bună, joacă defensiv şi pleacă imediat pe contraatac. Trebuie să fim atenţi şi să îi oprim la timp. E un lucru bun pentru noi că nu joacă Mkhitaryan. Ştiu că vom evolua pe un teren sintetic, dar înainte să plecăm spre Erevan vom merge la Buftea, acolo unde ne vom pregăti pe un astfel de teren astfel încât să nu fim luaţi prin surprindere”, a spus Romario Benzar la conferinţa de presă.

România va înfruna Armenia (sâmbătă, 8 octombrie) și Kazahstan (marți, 11 octombrie), ambele meciuri fiind programate în deplasare, de la ora 19.00. Sâmbătă, 8 octombrie, în grupa E, se vor mai disputa partidele Muntenegru - Kazahstan (ora 19.00) și Polonia - Danemarca (ora 21.45), iar marți, 11 octombrie, vor mai avea loc meciurile Danemarca - Muntenegru și Polonia - Armenia (ambele de la ora 21.45).

Clasament grupa E: 1. Danemarca 3p (golaveraj 1-0), 2-3. Polonia și Kazahstan 1p (2-2), 4-5. ROMÂNIA și Muntenegru 1p (1-1), 6. Armenia 0p (0-1).

