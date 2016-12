Here we go again!

DiCaprio VS restul lumii, la Forumul Economic de la Davos

Printre teme de maximă urgență, precum criza migranților, amenințarea ISIS și prăbușirea cotațiilor petrolului, la Davos se va discuta și despre încălzirea globală, datorită actorului Leonardo DiCaprio

Paul NĂSĂUDEANU vezi toate articolele Începe o nouă ediție a celui mai mare forum economic al lumii - Davos 2016. Cei mai puternici șefi de stat și oameni de afaceri din lume vor pune... planeta la cale, în următoarea săptămână, temele principale pentru această reuniune fiind criza migranților din Europa, atacurile teorisite, prăbușirea prețurilor petrolului și criza financiară din China. La Davos va fi prezent și Leonardo DiCaprio, care va vorbi, cel mai probabil spre amuzamentul politicienilor, despre încălzirea globală. ȘI-NC-O DATĂ Criza migranților din Europa și atacurile teroriste devastatoare, combinate cu prăbușirea prețurilor petrolului și încetinirea economiei chineze, vor domina, începând de marți, discuțiile liderilor politici și de afaceri ai lumii de la forumul anual din stațiunea elvețiană Davos. Peste 40 de șefi de stat și de guvern, alături de directori de companie, lideri ai unor organizații nonguvernamentale și, evident, staruri de la Hollywood, se vor afla în stațiunea de ski Davos, care se va transforma cu această ocazie într-o adevărată fortăreață. Vicepreședintele american Joe Biden va conduce delegația SUA, din care vor mai face parte secretarul de Stat John Kerry și secretarul pentru Apărare Ashton Carter. La reuniune va participa și premierul elen de extemă-stânga Alexis Tsipras, care se va înfrunta din nou cu ministrul german de Finanțe, Wolfgang Schaeuble, într-o dezbatere care promite, ca întotdeauna, să fie extrem de animată. Președintele Argentinei, Mauricio Macri, va marca prima apariție la Davos de la alegerea sa în noiembrie și va prezenta planul său de reforme economice pentru o țară cu un trecut recent foarte turbulent. Președintele din Afganistan, Ashraf Ghani, va căuta înțelegerea Vestului, în special pe fondul tulburărilor care au loc în țară, în timp ce președintele nigerian Muhammadu Buhari se va confrunta cu o ploaie de întrebări legate de felul în care tratază insurgența organizației teroriste Boko Haram, în cea mai populată țară a Africii. DICAPRIO E ECO Printre invitați se va mai afla și (eternul) candidat la Oscar Leonardo DiCaprio, mare susținător al ecologiei, care va profita de oportunitate pentru a le reaminti liderilor mondiali să își respecte angajamentele de combatere a încălzirii globale, convenite la Paris în decembrie. Totodată, în condițiile în care migranții nu sunt descurajați de gerul iernii și continuă să vină în Europa, este de așteptat ca subiectul să domine reuniunea de la Davos. Oricum, ne putem baza pe câteva întâlniri neobișnuite - de exemplu, va discuta ministrul iranian de Externe cu omologul său saudit, chiar dacă țările lor sunt în prezent în conflict?

