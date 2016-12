Duel de tradiție, în semifinale, la Antipozi

Cei mai buni tenismeni din ultimul deceniu, sârbul Novak Djokovic și elvețianul Roger Federer, se vor duela în semifinalele primului turneu de Mare Șlem al anului. Liderul mondial a trecut în sferturi de japonezul Kei Nishikori, cap de serie nr. 7 și locul 7 ATP, în timp ce Federer l-a depășit pe Tomas Berdych (Cehia), cap de serie nr. 6 și locul 6 ATP. În vârstă de 34 ani, elvețianul a disputat până acum 38 de semifinale și 27 de finale de Mare Șlem, cucerind în total 17 titluri, un record pentru tenisul profesionist masculin. Federer, care și-a adjudecat trofeul de la Antipozi de patru ori, în 2004, 2006, 2007 și 2010, a lipsit o singură dată în ultimii 13 ani din „careul de ași” de la Melbourne, la ediția precedentă, când a fost eliminat în turul al treilea, de italianul Andreas Seppi. În schimb, Djokovic are în palmares cinci trofee la Melbourne, în 2008, 2011, 2012, 2013 și 2015, și s-a impus în total la 13 turnee de Mare Șlem. Federer și Djokovic s-au întâlnit până în prezent de 44 de ori, fiecare obținând câte 22 de victorii. Ultimul lor duel a avut loc în finala Turneului Campionilor de la Londra, din luna noiembrie, în care sârbul s-a impus cu scorul de 6-3, 6-4.

Ultimele două sferturi de finală se vor disputa miercuri, după următorul program: Gael Monfils (Franța, cap de serie nr. 3) - Milos Raonic (Canada, cap de serie nr. 13) și David Ferrer (Spania, cap de serie nr. 80 - Andy Murray (Marea Britanie, cap de serie nr. 2).

SCUZE PENTRU TOMIC

Federer și-a cerut scuze, marți, după ce a declanșat un scandal al declarațiilor cu australianul Bernard Tomic, locul 17 ATP, spunând despre tenismenul de la Antipozi că trebuie să muncească mai mult pentru a intra în Top 10 ATP. Ulterior, elvețianul și-a retras cuvintele: „Ca să fiu sincer, n-am știut că poziția sa în clasamentul ATP este atât de bună. Credeam că e, undeva, pe locurile 50 sau 60, dar el era în top 20. E greșeala mea, dar nu stau să verific ierarhia în fiecare zi. Am venit din vacanță și nu aveam idee ce se mai întâmplă prin circuit. Cred, însă, în continuare că e o diferență între a fi în top 10 pentru o săptămână sau pentru un an ori mai mulți. Nu e ușor să ajungi acolo. E nevoie de multă muncă”.

UN FOST TENISMEN, GĂSIT MORT ÎN MAȘINĂ

Fostul jucător sud-african de tenis Schalk van der Merwe a încetat din viață, duminică, la vârsta de 54 de ani, conform presei de la Cape Town. Van der Merwe, care avea profesia de doctor, a fost găsit mort în mașina sa, în Irlanda. Fostul tenisman era stabilit în Durbanville, lângă Cape Town, însă timp de câteva luni pe an lucra în Irlanda. Potrivit unor apropiați cu care Van der Merwe mai juca tenis de plăcere, cauza morții sale este încă necunoscută. Sud-africanul a evoluat în circuitul ATP în anii '80 și a strâns 50.000 de dolari din premii. Cele mai bune clasări ale sale au fost numărul 157 la simplu și 81 la dublu. S-a calificat în turul secund la Wimbledon în 1982 și a ajuns până în turul al treilea la US Open un an mai târziu. Fiul său, Freddie Van der Merwe, în vârstă de 17 ani, este considerat unul dintre juniorii promițători din circuitul ITF.

