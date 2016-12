Moment aniversar pentru Roger Federer

Tenismenul elveţian Roger Federer, cap de serie nr. 3 și locul 3 ATP, a obținut vineri victoria cu numărul 300 din carieră la un turneu de Mare Șlem, după ce l-a învins pe bulgarul Grigor Dimitrov, cap de serie nr. 27 și locul 28 ATP, în turul al treilea de la Australian Open, cu scorul de 6-4, 3-6, 6-1, 6-4. „Pot spune că a fost extraordinar. La fel ca atunci când am atins victoria cu numărul 1.000 în circuit, în ianuarie anul trecut, la Brisbane. A fost ceva mare pentru mine. Nu este ceva la care să mă fi aşteptat, dar când se întâmplă e ceva foarte special. Şi sunt foarte fericit”, a declarat Federer. Elveţianul a înregistrat primul său succes la un Mare Șlem tot la Melbourne, în 2000, împotriva americanului Michael Chang, cu scorul de 6-4, 6-4, 7-6. La aceea vreme, Federer era pe locul 62 ATP, iar Chang pe 38, iar elvețianul şi-a amintit un moment deosebit pentru el de la acel meci. „E un lucru pe care nu l-am uitat. Intram pe terenul 2 sau 3 şi mergeam în spatele lui Michael şi am văzut că avea scris numele lui pe încălţăminte. „Uau, tipul are numele lui scris pe pantof“. Am fost impresionat, dar mi s-a părut o nebunie în acelaşi timp”, a povestit Federer râzând. Elvețianul va juca în optimi împotriva belgianului David Goffin, cap de serie nr. 15 și locul 16 ATP, învingător în fața austriacului Dominic Thiem, cap de serie nr.19 și locul 20 ATP, cu scorul de 6-1, 3-6, 7-6 (7/2), 7-5.

SUCCES CLAR PENTRU DJOKOVIC

Liderul mondial al clasamentului ATP, Novak Djokovic, s-a calificat și el în optimi la Melbourne, după ce l-a depășit pe italianul Andreas Seppi, cap de serie nr. 28 și locul 29 ATP cu scorul de 6-1, 7-5, 7-6 (8/6). Tenismenul sârb, care are în palmares cinci titluri la Melbourne, câștigate în 2008, 2011, 2012, 2013 și 2015, îl va întâlni în faza următoare pe francezul Gilles Simon, cap de serie nr. 14 și locul 15 ATP, învingător în duelul cu argentinianul Federico Delbonis, locul 53 ATP, cu scorul de 6-3, 6-2, 6-1.

Și japonezul Kei Nishikori, cap de serie nr. 7 și locul 7 WTA, s-a calificat în optimi, după ce a dispus de spaniolul Guillermo Garcia-Lopez, cap de serie nr. 26 și locul 27 ATP, cu scorul de 7-5, 2-6, 6-3, 6-4. Asiaticul, prezent pentru a cincea oară consecutiv în această fază a competiției, va lupta pentru un loc în sferturi cu francezul Jo-Wilfried Tsonga, cap de serie nr. 9 și locul 10 ATP, care a trecut de compatriotul său Pierre-Hugues Herbert, locul 167 ATP, cu scorul de 6-4, 7-6 (9/7), 7-6 (7/4).

Citește și:

Incident șocant pe „Rod Laver Arena” din Melbourne

Lleyton Hewitt a disputat ultimul meci de simplu al carierei

Djokovic, acuzat că a pierdut intenționat un meci