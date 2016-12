Lleyton Hewitt a disputat ultimul meci de simplu al carierei

Tenismenul australian Lleyton Hewitt, fost nr. 1 ATP în 2001, a disputat joi ultimul său meci oficial de simplu, fiind învins de spaniolul David Ferrer, locul 8 ATP şi cap de serie numărul 8, cu scorul de 6-2, 6-4, 6-4, în turul al doilea de la Australian Open. Sportivul care va împlini 35 de ani pe 24 februarie participă și în turneul de dublu masculin de la Melbourne, unde face echipă cu compatriotul său Sam Groth, cei doi fiind calificaţi în turul al doilea al probei.

Hewitt, care şi-a anunţat retragerea din tenis după acest Mare Șlem, va rămâne în sport, devenind căpitanul nejucător al echipei de Cupa Davis a Australiei. El îl înlocuieşte în acest post pe Wally Masur, care a asigurat interimatul după plecarea lui Pat Cash. Australianul, clasat acum pe locul 308 ATP, va debuta în noua funcţie în martie, la meciul cu SUA, din primul tur al Grupei Mondiale. Ca jucător, Hewitt a câştigat de două ori Cupa Davis, în 1999 şi 2003. „Am ieșit pe teren și am dat totul, așa cu am făcut mereu. Este un lucru de care sunt mândru și de faptul că în toată cariera am dat sută la sută, în orice meci. Îmi place să particip la Australian Open. Nu este greu să joci în fața unor spectatori extraordinari, pe arena Rod Laver, care îmi este ca a doua casă. Sunt incredibil de norocos, ținând cont că am avut oportunitatea de a face acest lucru timp de 20 de ani la rând”, a spus Hewitt.

În palmaresul său mai figurează câte un titlu la US Open (în 2001) şi Wimbledon (în 2002), precum şi o finală la Australian Open (în 2005), toate la simplu, şi un titlu la US Open (în 2000), la dublu, alături de Max Mirnîi. În total, Hewitt a câştigat 30 de trofee şi a jucat alte 16 finale, la simplu, obținând peste 20 de milioane de dolari din tenis. Între 1999 şi finalul lui 2001, perioadă în care a urcat până pe primul loc în ierarhia mondială, Hewitt a fost antrenat de Darren Cahill, cel care o pregăteşte acum pe Simona Halep.

