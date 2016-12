Djokovic, acuzat că a pierdut intenționat un meci

Scandalul meciurilor trucate din tenisul mondial, declanșat după o anchetă efectuată de postul de televiziune britanic BBC și de site-ul BuzzFeed, continuă să scoată la iveală noi situații controversate. Cotidianul sportiv italian „Tuttosport” a sugerat miercuri că tenismanul sârb Novak Djokovic ar fi pierdut intenționat în turul secund al Openului de la Paris-Bercy, din 2007, disputat cu francezul Fabrice Santoro, cu scorul de 6-3, 6-2. Potrivit ziarului din Peninsulă, actualul lider mondial ar fi făcut deplasarea la Paris doar în scopul de a încasa prima prevăzută pentru jucătorii care au disputat nouă turnee Masters Series în același sezon. „Ce se poate spune? Am pierdut acest meci. Nu știu dacă vreți să creați un caz din acest meci sau cu oricare alt meci pierdut în primele tururi de jucători de top. Eu cred că este de-a dreptul absurd. Oricine poate crea un caz din oricare meci. Asta este părerea mea. Nu au existat prea multe meciuri ca acesta, în care jucători de top au pierdut încă din primele tururi în ultimii 10 ani. Însă puteți alege oricare dintre aceste meciuri și puteți crea un caz din el. Nu există nici cea mai mică probă, niciun fapt, este doar o speculație, dar, fiind marea poveste a momentului în tenis și în sport în general, vor exista numeroase alegații”, a spus Djokovic. „Acest ziar sugerează că ați pierdut intenționat!”, i-a replicat un ziarist. „Acest lucru nu este adevărat”, a răspuns imediat sârbul, încheind scurt conversația despre acest subiect.

CONTINUĂ DEZVĂLUIRILE INCENDIARE

Doi jucători de tenis - o speranță australiană și un fost membru al echipei de Cupa Davis a Marii Britanii - au dezvăluit că au fost abordați de persoane necunoscute, care le-au propus să piardă în mod intenționat meciuri în schimbul unor sume de bani. Tânărul jucător australian Thanasi Kokkinakis, în vârstă de 19 ani, a declarat că a fost abordat pe rețeaua de socializare Facebook. „Sunt oameni veniți de nicăieri care spun: „îți voi da această sumă pentru a trânti un meci“. Am încercat să blochez acest gen de lucru, să mă debarasez, pentru a mă concentra asupra a ceea ce am de făcut”, a povestit Kokkinakis. De asemenea, britanicul Arvin Parmar a povestit în paginile cotidianului „Times” o tentativă de corupție la adresa sa, petrecută în 2004, cu ocazia unui turneu challenger desfășurat în Olanda. „Mi s-a oferit un plic plin cu euro pentru a pierde în două seturi, cu o oră înainte de a intra pe teren. Am fost abordat de un necunoscut, în timp ce părăseam antrenamentul. Acesta mi-a arătat banii și mi-a spus că trebuie să pierd în două seturi. Părea neliniștit, nervos și, după ce am schimbat câteva cuvinte, a încercat să-mi pună în mână plicul cu bani. Era o sumă substanțială, de zeci de mii de euro, mult mai mult decât aș fi primit eu dacă aș fi câștigat turneul și mult peste ceea ce puteau câștiga într-un an jucători de acest nivel”, a afirmat Parmar, în vârstă de 37 ani, retras între timp din circuit.

Luni, la Melbourne, Novak Djokovic a dezvăluit la rândul său că a fost abordat indirect, în 2007, prin intermediul unui membru al echipei sale, de necunoscuți care încercau să-l corupă, oferindu-i 200.000 de dolari pentru a pierde un meci din cadrul turneului de la Sankt Petersburg (Rusia), la care până la urmă nu a mai participat.

CORUPȚIE LA NIVEL INFERIOR

„Meciurile trucate sunt monedă curentă în turneele de tenis de nivel inferior și fenomenul nu este suficient combătut”, a declarat miercuri, la Doha, Chris Eaton, responsabil al Centrului internațional pentru securitate a sportului. „La al doilea nivel sau mai jos, indiciile de trucare a meciurilor sunt consistente și frecvente. Noi nu suntem singurii care facem această constatare. În schimb, nicio manipulare a meciului nu transpare în analiza pentru meciurile de la marile turnee, unde jucătorii sunt bine plătiți și, deci, mai puțin expuși corupției”, a explicat Eaton, fost responsabil al securității în cadrul FIFA. Conform acestuia, tenisul este al treilea sport la care se pariază la nivel mondial și, în consecință, este în același timp al treilea la numărul de meciuri suspecte. „Corupția nu este la fel de lucrativă în tenis ca în fotbal sau cricket, dar este mult mai ușor să truchezi un meci de tenis”, a spus Eaton, care a calificat drept opacă și secretă Unitatea pentru integritatea tenisului (UIT), instanță desemnată de ATP să lupte contra corupției în acest sport. „Integritatea necesită, prin definiție, deschidere și transparență. UIT nu are nici una, nici alta. Operând în umbră, ea nu pune în practică ceea ce susține”, a acuzat Eaton.

