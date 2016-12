Farul s-a revanșat în fața Ceahlăului după eșecul din tur

FC Farul Constanța a făcut scor și spectacol în meciul de sâmbătă cu Ceahlăul Piatra Neamț, desfășurat pe Stadionul „Farul” și contând pentru etapa a 14-a din Liga a 2-a la fotbal, prima din returul sezonului regulat. Gazdele au început în forță și după zece minute aveau deja două goluri avans! În minutul 6, Cristocea a fructificat centrarea lui Chițu, bine angajat de Pătulea, iar în min. 10 Chițu a transformat un penalty obținut tot de el (fault comis de portarul Barna). Din păcate, Cristocea s-a accidentat în momentul în care a șutat pentru 1-0 (problemă musculară), dar înlocuitorul său, Băjan, a intrat foarte bine în meci și a urcat scorul la 3-0 în min. 30, cu un șut splendid, de la 20 de metri, în urma unui contraatac purtat de Pătulea. După două assist-uri, blondul atacant al Farului a ajuns și el pe lista marcatorilor, în min. 41, după un adevărat „bombardament” la poarta Ceahlăului! 4-0 la pauză pentru constănțeni, după una dintre cele mai bune reprize pe care le-au reușit în acest campionat!

În repriza a doua, nemțenii s-au apărat mai atent și au încasat doar un gol, de la golgheterul Sorin Chițu, care în min. 77 a finalizat de la un metru de linia porții o fază prelungită de atac. Scor final: 5-0 pentru Farul. „Marinarii” s-au revanșat din plin pentru eșecul din tur (0-2) și se mențin în zona superioară a clasamentului. În etapa viitoare, constănțenii vor juca în devans, joi, de la ora 19.00, pe terenul liderului, Rapid București. Meciul va fi transmis în direct de Digi Sport 1.

„A fost o victorie meritată pentru echipa noastră, obținută în urma unui joc destul de bun, chiar dacă în repriza a doua am cam oprit motoarele, deși eu nu le-am cerut așa ceva. Însă așa-i românul, scorul era 4-0 la pauză... Una peste alta, o victorie frumoasă, cu 5-0, și un spectacol pe care l-am oferit publicului din tribune”, a declarat după meci Constantin Gache, antrenorul principal al Farului. „Din păcate, chiar în această dimineață ni s-au îmbolnăvit doi jucători foarte importanți pentru noi. Popadiuc a răcit destul de tare, iar Ștefănescu a acuzat dureri la spate. De asemenea, Tăbăcariu s-a sacrificat pentru echipă, dar am fost nevoit să-l scot în a doua repriză, pentru că nu mai putea. Avem un lot destul de restrâns, am făcut și puține antrenamente săptămâna aceasta, pentru că am avut două deplasări consecutive, una miercuri la Balotești, apoi aceasta foarte lungă, la Constanța. Am abordat cu mult curaj această partidă, însă calitatea individuală a jucătorilor de la Farul și forma noastră fizică au realizat restul”, a spus Simone Mazzali, antrenorul italian al oaspeților.

Au evoluat formațiile - FC Farul (antrenor Constantin Gache): Gudea - Țăranu, Fl. Pătrașcu, D. Bratu, I. Barna - Nicorec, Ad. Ionescu, T. Bălan (66 Șt. Rusu), Cristocea (8 Băjan) - S. Chițu, Pătulea (73 Al. Grigoraș); Ceahlăul (antrenor Simone Mazzali): V. Barna - V. Călin, Ichim, Cr. Cazan, Margină - Stahie, Tăbăcariu (76 V. Cristea) - Chitoșcă (76 Iovu), Stana, Căruță - D. Nedelcu (13 Drăghiceanu).

Iată și celelalte rezultate din etapa a 14-a: Gloria Buzău - Bucovina Pojorîta 4-0; Rapid CFR Suceava - Dacia Unirea Brăila 1-2; SC Bacău - Dunărea Călărași 0-2; Oțelul Galați - Academica Clinceni 0-1; CS Balotești - Rapid București 0-1. ACS Berceni a stat.

Clasament: 1. Rapid 29p (golaveraj: 19-7); 2. Clinceni 26p (27-14); 3. Călărași 24p (22-7); 4. FC FARUL 24p (24-12); 5. Brăila 24p (16-14); 6. Suceava 20p (16-15); 7. Bacău 19p (13-16); 8. Berceni 15p/12j (14-16); 9. Buzău 14p (13-25); 10. Balotești 12p (12-18); 11. Pojorîta 10p (16-23); 12. Oțelul 9p (6-14); 13. Ceahlăul 8p (7-24).

