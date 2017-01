FC Farul s-a înscris la startul noului sezon din liga secundă

08:39:29 / 15 Iulie 2016

Farul nostru

Eu,ca multi oameni mai in varsta,am in memorie Farul care evolua in Divizia A. Am in memorie jucatori care au facut cinste fotbalului constantean in frunte cu Gica Hagi si Aurica Radulescu,chiar daca au plecat de tineri in Bucuresti. Ii am in memorie pe Ologu,Tufan,Petcu,Manaila,Ignat,Petcu sau simbolul Antonescu,nominalizandu-i doar pe cei constanteni. Azi nu cunosc nici un nume de "fotbalist" al Farului si aflu ca pentru alcatuirea lotului se apeleaza la trial! Adica antrenorii nu-i cunosc!!! Si peste toate Farul de azi are un presedinte condamnat penal si care,din cate stiu,nici nu are voie sa conduca sau sa reprezinte un club sportiv. Iar gestul sau de a participa la sedinta Comitetului Executiv al FRF de acum cateva zile,o sedinta foarte importanta,ar putea sa-i aduca mari necazuri juridice. Asadar asa a ajuns Farul nostru...