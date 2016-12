FC Viitorul este noul lider al Ligii 1

Echipa pregătită de Gheorghe Hagi a urcat pe primul loc în clasamentul Ligii 1, după ce a învins sâmbătă, pe teren propriu, în derbyul etapei a 19-a, pe CSU Universitatea Craiova, scor 2-0 (A. Chiţu 5, Hodorogea 36). Managerul tehnic al grupării de pe litoral a abordat partida cu o echipă pregătită de luptă, mizând pe dorinţa elevilor săi de a se aşeza în premieră în fotoliul de lider. Alegerile sale s-au dovedit inspirate încă din start, când constănţenii au lansat un contraatac fulgerător şi au deschis scorul prin A. Chiţu, servit perfect de Nimely, şutul puternic la colţul scurt păcălindu-l pe Calancea. Oltenii au încercat să replice şi au dominat, dar au făcut-o fără să-şi creeze ocazii mari de gol. În schimb, gazdele au mai lovit o dată în urma unei lovituri de colţ, mingea deviată cu capul de Nimely fiind reluată în plasă de Hodorogea. La reluare, craiovenii s-au aruncat în atac, însă Ivan, Băluţă şi Zlatinski nu l-au putut învinge pe Rîmniceanu. Cea mai mare oportunitatea de a marca din repriza secundă le-a aparţinut însă constănţenilor, G. Iancu trimiţând din centrul careului pe lângă poartă. “Pentru noi era un meci foarte important şi sunt fericit că am câştigat. Am jucat mult mai bine decât adversarul, am fost mai puternici şi îmi felicit jucătorii pentru că am făcut un meci extraordinar. Nici nu mă uit la clasament, vreau să creez o mentalitate de învingător la echipă şi nu avem nicio presiune. Sunt fericit că am ieşit extraordinar dintr-o serie de trei meciuri grele şi vedem ce va veni”, a spus Hagi la final.

FC Viitorul (manager tehnic Gheorghe Hagi): Rîmniceanu - Benzar, Ţîru, Boli, Cr. Ganea - Hodorogea, Carp (56 Dr. Nedelcu) - A. Chiţu, R. Marin, Cicâldău (84 Purece) - Nimely (77. G Iancu); CS U. Craiova (antrenor Gheorghe Mulţescu): Calancea - Briceag, Kelic, Acka (46 Kay), Vătăjelu - Mateiu (46 Bancu), Zlatinski, Gustavo - A. Ivan, Nuno Rocha (78 Rambe), Băluţă. Cartonaşe galbene: Cr. Ganea, Ţîru. Cartonaşe roşii: Rîmniceanu / Rambe -ambele acordate după încheierea partidei.

