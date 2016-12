FC Viitorul face spectacol în Liga 1

Privită ca o echipă mică la începutul sezonului, FC Viitorul s-a transformat etapă după etapă într-una dintre formațiile de top ale Ligii 1, iar luni seară a dat o nouă dovadă a valorii jucătorilor și a fotbalului-spectacol gândit de managerul tehnic Gheorghe Hagi, impunându-se într-o manieră de senzație în fieful celor de la Dinamo București, scor 5-1 (Fl. Tănase 33-pen., Vl. Achim 64, 90+1, Aganovic 86, 90+2 / Gnohere 53), în etapa a 16-a. Constănțenii au jucat în superioritate numerică din min. 32, când Mevlja l-a faultat pe A. Chiţu în postură de ultim apărător, și, chiar dacă au fost egalați din ofsaid, au controlat cu autoritate jocul și au încheiat în stil de mare campioană. Victoria a readus gruparea de pe litoral pe locul secund în clasament, la doar un punct în spatele liderului Astra Giurgiu, dar Hagi a anunțat că nu se gândește la titlul de campioană.

„Suntem în creştere ca echipă. Avem un drum de parcurs, vrem să devenim o echipă care să aibă pretenţii. Le-am spus jucătorilor că trebuie să marcăm dacă vrem să câştigăm cu Dinamo, dar pot spune că am avut şi şansă, deoarece Dinamo a avut două ocazii mari. Sper să rămânem cu picioarele pe pământ, pentru că nu am demonstrat încă nimic. Jucătorii pe care i-am adus se potrivesc sistemului. Echipa este mult schimbată în bine şi sunt fericit, dar nu avem mult timp să ne bucurăm. Lupta noastră este pentru play-off, apoi începe un alt campionat. Nouă ne place acolo sus pentru că este oxigen, dar nu avem nevoie de acest sistem. Trebuia să avem un campionat cu 18 echipe, nu play-off şi play-out. Nu pot să înjumătăţeşti nişte puncte pentru care ai muncit. Noi avem o ţară mare şi trebuie să dezvoltăm fotbalul. Să avem un campionat cu 18 echipe, ca atunci când am câştigat Cupa Campionilor Europeni. Belgia şi Olanda sunt ţări mici, la noi dacă vrei să trăieşti bine trebuie să investeşti în copii”, a spus Hagi.

VINERI, MECI PENTRU FOTOLIUL DE LIDER

Constănțenii nu au prea mult timp să sărbătorească succesul din Ștefan cel Mare, întrucât vineri, de la ora 20.30, vor primi vizita celor de la Astra Giurgiu, iar o victorie îi aduce pe prima poziție. „Trebuie să ne gândim la meciul cu Astra, deoarece vrem să ne mulţumim publicul. Nu este un derby, este doar locul 1 cu locul 2. Noi ne dorim să rămânem în play-off, iar Astra cred că este echipa cea mai puternică din campionat. Avem o şansă că nu joacă Alibec, iar dacă nu va juca nici Budescu, va fi şi mai bine. Jucăm un fotbal ofensiv, ne impunem şi acesta este un lucru important, dar suntem departe de cei care şi-au propus să câştige campionatul. Noi suntem o surpriză şi ne bucurăm la fiecare meci, pe care îl luăm în serios. Importante sunt mentalitatea pe care am arătat-o și faptul că suntem motivaţi”, a explicat Hagi.

COMPONENŢA URNELOR PENTRU TRAGEREA LA SORŢI A SFERTURILOR CUPEI ROMÂNIEI

Federaţia Română de Fotbal a stabilit componenţa urnelor pentru tragerea la sorţi a sferturilor de finală ale Cupei României-Timișoreana, ediţia 2015-2016, care va avea loc joi, de la ora 11.00, la Casa Fotbalului. Conform site-ului oficial al FRF, cele opt echipe calificate au fost împărțite în două urne - URNA A: FC Steaua București, ASA Tg. Mureş, CFR Cluj, Astra Giurgiu; Urna B: FC Dinamo, București, CSMS Iaşi, FC Viitorul, ACS Poli Timişoara.

Partidele din sferturile de finală se vor disputa în sistem eliminatoriu, într-o singură manșă, pe terenul echipei mai slab clasată în campionatul precedent. Meciurile vor avea loc în zilele de 15, 16 şi 17 decembrie, programul urmând a fi comunicat ulterior de FRF.

