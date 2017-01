FC Viitorul mizează pe forța ofensivă

Stilul ofensiv impus de Gheorghe Hagi în acest sezon a adus echipa FC Viitorul pe locul secund în clasamentul Ligii 1 și a făcut ca atacul grupării de pe litoral să fie cel mai bun din prima ligă. După 21 de etape, constănțenii au o medie de două goluri pe meci în acest campionat și un golaveraj de invidiat, 42-21, mult peste rivalele din lupta pentru titlul de campioană. „Marcăm meci de meci, indiferent dacă jucăm pe teren propriu sau în deplasare, și avem un spirit ofensiv, fără teamă. Ieșim mereu la joc și o facem bine. Suntem o echipă bună, dar trebuie să rămânem modești, să muncim la fel și să avem aceeași dorință de victorie. Valoare am arătat că avem, jucătorii știu ce au de făcut, sunt încrezători în forțele lor și, când jucăm colectiv, suntem puternici. În patru-cinci luni, de când am făcut acest grup, ne-a ieșit tot ceea ce am gândit în această vară, cu strategia construită în jurul lui Cernat. Jucăm fără un număr 9 veritabil, ci cu unul fals și cu decar. Pe faza ofensivă, controlăm meciul, dăm ritmul și intensitatea jocului, iar fără minge suntem agresivi, facem o presiune constantă și ne duc și picioarele”, a spus managerul tehnic al constănțenilor. „Jucăm direct pe poartă, căutăm mereu să marcăm, iar golurile sunt cel mai frumos lucru din fotbal. Asta facem la fiecare meci, asta antrenăm și cred că s-a văzut că suntem într-o formă bună”, a căpitanul adăugat Florin Cernat.

Principalul marcator al grupării de pe litoral este Florin Tănase, care și-a trecut în cont opt reușite, dintre care trei din lovituri de pedeapsă, urmat de veteranul Florin Cernat și Adnan Aganovic, cu câte șapte reușite, primul marcând de trei ori de la punctul cu var. Alți doi jucători cu profil ofensiv, Aurelian Chițu și Bănel Nicoliță, au înscris câte patru goluri, chiar dacă au jucat destul de puțin, ratând startul acestui sezon. Surprinzător, golgheterul din sezonul trecut, Bogdan Mitrea, are doar două reușite la activ, fundașul constănțenilor trecându-și numele pe lista marcatorilor și în acest campionat.

