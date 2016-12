FC Viitorul pregătește duelul cu ASA

Aflată pe locul secund în ierarhia Ligii 1 la fotbal, FC Viitorul va evolua duminică, de la ora 18.00, în deplasare, în etapa a 18-a, urmând să întâlnească, pe „Cluj Arena” din Cluj-Napoca, echipa ASA Tg. Mureş. Se anunță un duel dificil pentru jucătorii antrenați de Gheorghe Hagi, dar fotbaliștii Viitorului pregătesc în cele mai mici detalii confruntarea cu una dintre contracandidatele la prezența în play-off. „Ne așteaptă un meci dificil, mai dificil decât cel din tur. Important este să nu pierdem”, spune Florin Cernat. „Parcursul nostru de până acum este unul destul de bun. Noi mergem la fiecare meci pentru a câștiga. ASA este o echipă foarte bună, cu multă experiență. Noi sperăm să ne facem jocul nostru și să obținem cele trei puncte”, consideră Aurelian Chițu. Iar mijlocașul Ioan Filip vrea ca Viitorul să obțină încă un rezultat pozitiv în întâlnirea de duminică, împotriva mureșenilor: „Un meci de „care pe care“. Noi trebuie să nu pierdem, ca să-i ținem la distanță, dar, oricum, mergem să câștigăm”.

Să mai spunem că FC Viitorul a anunțat, în legătură cu un articol apărut în ziarul „Ring“, că nu a negociat şi nu a încheiat înţelegeri vreodată cu Cornel Penescu pentru a achiziţiona jucători de la FC Argeş. Mai mult, în articol se face referire la jucătorul piteştean Florin Tănase, care a venit la Academia Hagi de la LPS Aripi Piteşti și nu de la FC Argeș.

Vineri seară, de la ora 20.30, se va disputa prima partidă din etapa a 18-a a Ligii 1: Concordia Chiajna - CS U. Craiova. Celelalte meciuri vor avea loc după următorul program - sâmbătă: CFR Cluj - CSMS Iaşi (ora 16.15), Astra Giurgiu - ACS Poli Timișoara (ora 21.15); duminică: ASA Tg. Mureş - FC Viitorul (ora 18.00), Dinamo Bucureşti - FC Steaua Bucureşti (ora 20.30); luni: FC Botoşani - FC Voluntari (ora 18.00), Pandurii Tg. Jiu - Petrolul Ploiesti (ora 20.30). Întâlnirile sunt transmise în direct de Look TV, Look Plus, Dolce Sport și Digi Sport, iar partida Dinamo Bucureşti - FC Steaua Bucureşti, și de TVR 1.

Clasament: 1. Astra 36p (golaveraj: 29-20), 2. FC VIITORUL 32p (32-16), 3. FC Steaua 30p (23-15), 4. Pandurii 30p (21-15), 5. Dinamo 27p (19-18), 6. ASA 26p (19-13), 7. Craiova 23p (19-15), 8. Iași 22p (14-20), 9. CFR* 21p (24-17), 10. Poli 15p (12-22), 11. Concordia 14p (16-25), 12. Botoșani 13p (16-26), 13. Voluntari 10p (13-27), 14. Petrolul* 5p (10-18). * - CFR și Petrolul sunt penalizate cu câte șase puncte.

