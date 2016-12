FC Viitorul vrea să spele rușinea din play-off

Cu doar două puncte obținute în play-off-ul Ligii 1, FC Viitorul pare victimă sigură în duelul cu FC Steaua București, programat sâmbătă seară, de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și Look Plus), pe Arena Națională din București, în etapa a 8-a. Aflată în luptă pentru locul secund, care asigură prezența în preliminariile Ligii Campionilor, echipa pregătită de Laurențiu Reghecampf are o motivație în plus, iar tradiția meciurilor directe le dă bucureștenilor speranța că se vor impune fără mari probleme. Totuși, managerul tehnic al grupării de pe litoral, Gheorghe Hagi, este convins că elevii săi pot face o minune și vor să mai spele din imaginea dezastruoasă lăsată în a doua parte a sezonului. „Va fi un meci frumos, pe un stadion extraordinar, și cred că trebuie să arătăm dorință și spirit de sacrificiu, iar fiecare jucător să se autodepășească pentru a obține un rezultat bun. Rivalul nostru este o echipă de tradiție și știu că va fi foarte greu, dar nimic nu este imposibil în fotbal. Nu avem nicio presiune, sperăm să facem un joc bun și să fim mai buni ca ei. Avem multe de câștigat dacă lucrurile ies bine”, a explicat Hagi, care a adăugat că fiul său Ianis a acuzat o stare de oboseală și ar putea rata partida de sâmbătă.

Și jucătorii sunt încrezători în șansa lor, chiar dacă recunosc că nu au avut prea multe reușite în confruntările directe cu FCSB. „Ne așteaptă un meci foarte greu, ținând cont că adversarii vin după ce au pierdut și titlul, și calificarea în finala Cupei României. Sper să facem un joc bun și să luăm un punct sau poate chiar trei. Avem doar o victorie în partidele cu ei, dar sperăm să depășim forma slabă din ultimul timp. Cu un rezultat bun ne-am spăla puțin din rușinea acumulată în play-off și am aborda altfel ultimele două etape”, a spus fundașul Romario Benzar. „Este o partidă destul de grea, pentru că Steaua rămâne o echipă puternică, chiar dacă nu trece printr-o perioadă foarte bună. Sperăm să învingem și să terminăm acest play-off cu capul sus. Nu prea ne-a ieșit jocul, dar ne dorim ca în ultimele trei meciuri să arătăm altfel”, a adăugat atacantul Vlad Rusu.

Echipa probabilă de start a Viitorului: Buzbuchi - Benzar, Hodorogea, Boli, Cr. Ganea - R. Marin, I. Filip, Pablo de Lucas - Fl. Tănase, Vl. Rusu, A. Chițu.

Celelalte partide din etapa a 8-a a play-off-ului Ligii 1 la fotbal - duminică, ora 20.30: Pandurii Tg. Jiu - Dinamo București; luni, ora 20.30: ASA Tg. Mureș - Astra Giurgiu. Întâlnirile sunt transmise în direct de Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și Look TV. Clasament play-off: 1. Astra 42p (golaveraj: 12-4), 2. FCSB 36p (10-6), 3. Pandurii 34p (9-6), 4. Dinamo 34p (7-8), 5. FC VIITORUL 25p (5-14), 6. ASA 22p (5-10).

