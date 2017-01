Federer, în finală la Australian Open

Duelul elvețian din semifinalele Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, dotat cu premii în valoare totală de 50 de milioane de dolari, a fost câștigat de Roger Federer (locul 17 ATP), după un meci-maraton. Federer l-a învins, cu scorul de 7-5, 6-3, 1-6, 4-6, 6-3, pe Stan Wawrinka (locul 4 ATP) şi s-a calificat în ultimul act la Melbourne, după trei ore şi patru minute de joc.

A fost a 22-a confruntare directă dintre cei doi elveţieni, iar Federer conduce cu 19-3. În finala Openului Australiei, Roger Federer îl va întâlni pe câştigătorul confruntării dintre spaniolul Rafael Nadal, locul ATP, şi bulgarul Grigor Dimitrov, locul 15 ATP, programată vineri.

Va fi prima finală a unui turneu de Grand Slam după cea de la US Open din 2015 pentru Federer, ajuns acum la vârsta de 35 de ani. Tenismenul elveţian a obținut, de-a lungul carierei, 17 titluri în turneele de Grand Slam, dintre care patru la Openul Australiei, în 2004, 2006, 2007 și 2010.

„Am condus cu 2-0 la seturi, apoi Stan a primit îngrijiri medicale. Credeam că sunt în meci şi la începutul setului al treilea. Stan era mai lent după ce a primit îngrijiri medicale, apoi a început să se acomodeze cu bandajul. El a început să joace cu toată forţa, nu mai avea nimic de pierdut. În setul cinci, cred că amândoi am arătat un tenis foarte bun. Nu ştiu dacă am meritat acel break, când el a făcut o dublă greşeală. A fost un meci foarte bun. Stan a jucat mai bine din spatele liniei de fund. Este nemaipomenit să ajung în finală. Nu credeam niciodată să ajung în această fază la Melbourne. Îmi place foarte mult jocul lui Grigor Dimitrov. A avut doi ani foarte grei şi mă bucur că a ajuns la un nivel înalt. Şi de cealaltă parte e Rafa Nadal. Ce pot să mai zic despre el, un jucător complet. Am avut confruntări epice de-a lungul carierei noastre. Şi eu am ceva probleme fizice. De vreo săptămână mă doare piciorul, nu ştiu de ce. Sper ca fizioterapeutul meu să facă minuni”, a declarat Federer după meci.

Pentru calificarea în finala Openului Australiei, Roger Federer şi-a asigurat un cec în valoare de 1.387.000 de dolari şi 1.200 de puncte ATP. Dacă va câştiga trofeul de la Melbourne, Federer va urca pe locul 10 în clasamentul mondial.

