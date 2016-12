Fostul primar din Năvodari acuză că e torturat în închisoare

13:40:22 / 05 Iunie 2016

Aiurea !

Omul trebuie sa invete sa tina bine sapunul in mana . Neindemanatic cum este - ca de aia n-a invatat inca nicio meserie - il tot scapa pe jos , iar baietii , statuti cum sunt , cu hormonii in stare de revolta , fac sir indian in spatele Mateiului ... Cand i se va termina pedeapsa , o sa vrea sa mai ramana , ca ce-o sa faca , sa se intoarca la urata care-i este nevasta ?