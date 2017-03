Gică Hagi, super fericit după ce a învins Steaua

FC Viitorul este liderul Ligii 1 după victoria de sâmbătă seară, 3-1 (Fl. Coman 46, Vlad Morar 56, Casap 75 / Alibec 80) cu FC Steaua Bucureşti, iar acest rezultat l-a mulţumit pe managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi: „Normal. Sunt super fericit, pentru că tot ce v-am zis înainte de meci s-a întâmplat. Cred că suntem pregătiţi de această luptă pe care o avem, concret, de a câştiga campionatul. Această victorie importantă, mare, contra unui adversar care, totdeauna în ultima perioadă, am avut probleme. Dar am demonstrat că totul are o limită. S-a îndeplinit ce mi-a zis Argăseală în urmă cu doi ani în Ghencea, când am pierdut cu patru la unu: că în doi ani de zile o să-i nimicim. El a văzut-o, eu eram supărat foc, pentru că am jucat foarte bine şi atunci şi am pierdut. Facem un an foarte bun, am crescut şi merităm acest loc. Bucurie mare, dar lupta abia de acum începe”.

Gică Hagi a vorbit şi de şansa care există în fotbal, dar pentru care trebuie să munceşti: „Am arătat că suntem puternici pe teren. Toată lumea mi-a zis înainte de meci să avem noroc. În fotbal trebuie să vorbeşti de şansă, pentru că ai multe oportunităţi. Iar noi ne-am construit această şansă. Tot jocul nostru ne-a dus la un rezultat foarte bun. Nu există noroc. Eu nu cred în noroc. Acela e doar o dată, atunci când te-ai născut şi toată lumea îţi aduce cadouri. Şansa ţi-o construieşti muncind. Acum ne batem pentru a deveni campioni. Ceva fantastic”.

Managerul tehnic al formaţiei constănţene a recunoscut că a pus presiune pe adversari prin declaraţiile dinaintea partidei: „Am jucat strategic. Presiunea era pe noi, dar am pregătit meciul cum trebuie şi a ieşit foarte bine. De acum încolo trebuie să arătăm că putem să fim campioni”.