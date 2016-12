Halep se duelează cu Serena Williams la US Open

Tenismena constănțeană Simona Halep, locul 5 WTA și cap de serie nr. 5, s-a calificat în sferturile de finală ale US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al anului, după ce a învins-o luni pe Carla Suarez Navarro (Spania), locul 12 WTA și cap de serie nr. 11, cu scorul de 6-2, 7-5, după o oră şi 38 de minute de la start. „Meciul nu a fost uşor pentru mine. Am fost însă agresivă, am luat mingea devreme. Am reuşit să o împing pe adversară în spate, iar acest lucru a fost decisiv. Mereu este ceva ce poţi face mai bine. M-a nemulţumit puţin că mi-a făcut break în setul doi, la 5-3, dar, per total, sunt mulţumită, după partida mai grea din turul anterior, pentru că am reuşit să joc foarte bine. Nu m-am gândit niciodată la scor, ci doar la faptul că sunt dispusă să fac totul pentru victorie. Acum am motive să zâmbesc, pe durata partidei am fost foarte concentrată”, a spus sportiva în vârstă de 24 de ani, care se se simte excelent la New York: „Simt că joc cel mai bun tenis deoarece mă simt puternică din punct de vedere fizic. Cred că pot controla orice tactică și pot schimba tactica atunci când trebuie. Este greu de vorbit despre câştigarea unui Mare Șlem, deoarece nu am reuşit până acum, aşa că nu ştiu cum este, dar muncesc greu să ating acest obiectiv și să fac ca acest vis să devină realitate. Aşa că muncesc, visez la un titlu de Mare Șlem şi în ziua în care va veni voi fi foarte fericită”.

DUEL DE CINCI STELE ÎN SFERTURI

Halep, care și-a asigurat un cec în valoare de 450.000 de dolari şi 430 de puncte WTA, va avea parte de un duel de cinci stele în sferturi, urmând să dea piept miercuri cu liderul clasamentului mondial, Serena Williams. Va fi cea de-a noua partidă dintre cele două, constănțeanca impunându-se o singură dată, în 2014, în faza grupelor de la Turneul Campioanelor, cu 6-0, 6-2. Americanca şi-a luat revanşa, însă, peste doar câteva zile, în finala aceluiaşi turneu, când a învins cu 6-3, 6-0. Anul trecut, Halep şi Serena Williams ar fi trebuit să joace una împotriva celeilalte în semifinalele turneului de la Indian Wells, însă americanca s-a retras înaintea partidei din cauza unei accidentări. Ultimul meci direct a avut loc în acest an, în sferturi la Indian Wells, când actualul lider mondial a câștigat cu 6-4, 6-3. „Nu cred că trebuie să fie o provocare mentală atât de importantă. Ea este cea mai bună jucătoare din lume, însă nu trebuie să îmi fie teamă sau să am emoţii. Nu am nimic de pierdut, este doar o mare provocare și voi încerca să îmi fac jocul. Din punct de vedere fizic, mă simt destul de puternică. Ea loveşte cu multă putere şi trebuie să mă recuperez şi să fiu aptă sută pentru turul următor. Trebuie să dau tot ce pot. Am multe de învăţat de la ea. Este ambiţioasă şi dă totul pentru a câştiga fiecare meci. Să joc cu ea în sferturi va fi o mare provocare. Trebuie să îmi fac jocul şi să fiu agresivă. Dacă nu fac asta, nu am nicio şansă”, a declarat Halep, care speră să repete performanța de la ediția precedentă, când a ajuns în semifinale.

TECĂU, ELIMINAT ÎN OPTIMI

Perechea alcătuită din constănțeanul Horia Tecău și olandezul Jean-Julien Rojer, cap de serie nr. 5, a fost învinsă de cuplul alcătuit din Robert Lindstedt (Suedia) și Aisam Al-Haq Qureshi (Pakistan), cu scorul de 6-3, 7-6 (7/4), după o oră și 38 de minute, în optimile de finală ale probei de dublu masculin. Pentru performanța înregistrată, cei doi, care anul trecut au fost prezenți în sferturile de finală, vor primi un cec în valoare de 40.000 de dolari și 180 de puncte ATP.

