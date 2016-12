Halep merge perfect la New York

Tenismena constănțeană Simona Halep, locul 3 WTA și cap de serie nr. 3, își continuă parcursul fără greșeală de la US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al anului, calificându-se fără probleme în turul al treilea, după ce a învins-o joi pe cehoaica Lucie Safarova, locul 44 WTA, cu scorul de 6-3, 6-4, după o oră și 27 de minute de joc. „La început, am jucat bine, apoi am ratat câteva mingi şi mi-am pierdut încrederea. Ea a revenit, e o jucătoare solidă. Mi-am spus că trebuie să mă relaxez, să îmi aduc aminte ce am făcut în primele trei game-uri. E dificil să joci cu o stângace. Întotdeauna am avut parte de meciuri dificile cu Safarova, ştiam că este o jucătoare bună, însă mi-am spus că trebuie să fiu încrezătoare pentru că am câştigat ultimele trei jocuri cu ea”, a spus sportiva în vârstă de 24 de ani, care și-a asigurat 140.000 dolari și 130 puncte WTA. În faza următoare a întrecerii, constănțeanca o va înfrunta pe unguroaica Timea Babos, locul 34 WTA și cap de serie nr. 31, pe care a învins-o în ambele dueluri de până acum: în 2013, în sferturi la Budapesta, cu 7-5, 6-1, și în 2015, în optimi la Guangzhou, cu 6-4, 6-0.

Tot joi ar fi trebuit să se dispute și meciul din primul tur al probei de dublu mixt între perechea formată din tenismenul constănțean Horia Tecău și americanca Bethanie Mattek-Sands (favoriți nr. 3) și cuplul alcătuit din Abigail Spears (SUA) și Santiago Gonzalez (Mexic), dar acesta a fost amânat din cauza ploii. În schimb, la dublu feminin, Irina-Camelia Begu și Ioana-Raluca Olaru au fost eliminate în runda inaugurală, după ce au cedat în fața perechii alcătuite din Jelena Ostapenko (Letonia) și Andrea Petkovic (Germania), scor 6-7 (5/7), 6-4, 6-3, și vor primi pentru participare 15.141 dolari și 10 puncte WTA.

Vineri, de la ora 18.00 (în direct pe Eurosport), Monica Niculescu, locul 58 WTA, va juca în turul al treilea împotriva danezei Caroline Wozniacki, locul 74 WTA, fost lider al ierarhiei mondiale, într-o partidă găzduită de arena principală de la Flushing Meadows, „Arthur Ashe”.

