Calificare la pas pentru Tecău și Rojer

Cotați cu a cincea șansă la cucerirea trofeului în proba de dublu masculin de la US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al anului, tenismanul constănțean Horia Tecău și olandezul Jean-Julien Rojer s-au calificat fără probleme în turul secund al competiției găzduite de arenele „Flushing Meadows” din New York, după ce au trecut în runda inaugurală de perechea alcătuită din Julian Knowle (Austria) și Florian Mayer (Germania), cu scorul de 6-1, 6-3, după o oră şi şase minute de joc. Tecău și Rojer, care anul trecut au ajuns până în faza sferturilor de finală la US Open, și-au asigurat un cec în valoare de 24.500 de dolari şi 90 de puncte ATP și se vor lupta pentru un loc în turul al treilea cu dublul format din Mate Pavic (Croația) și Michael Venus (Noua Zeelandă). Tecău va intra pe teren și joi seară, când va evolua în proba de dublu mixt, alături de americanca Bethanie Mattek-Sands. Desemnați favoriți nr. 3, cei doi, care au cucerit titlul la Australian Open în urmă cu patru ani, vor juca în primul tur cu perechea alcătuită din Abigail Spears (SUA) și Santiago Gonzalez (Mexic).

Pe tabloul de simplu feminin, duelul românesc din turul secund a fost câștigat clar de Monica Niculescu, locul 58 WTA, care s-a impus în fața debutantei Ana Bogdan, locul 116 WTA, jucătoare venită din calificări, cu scorul de 6-0, 6-1, după o oră și 22 de minute. Meciul a fost întrerupt în două rânduri pentru intervenția medicului, la 3-0 în primul set, la solicitarea lui Niculescu și la 3-0 în setul al doilea, la cererea lui Bogdan. Niculescu, care și-a asigurat un cec în valoare de 140.000 dolari și 130 de puncte WTA, se va duela în faza următoare cu un fost lider mondial, daneza Caroline Wozniacki, locul 74 WTA, în fața căreia a pierdut toate cele șase meciuri disputate până acum. Aflată la cea mai bună performanță din carieră, Ana Bogdan va primi un cec în valoare de 77.188 de dolari şi 70 de puncte WTA.

Niculescu a ieșit învingătoare de pe teren și la dublu feminin, unde face pereche cu americanca Vania King. Cele două, favorite nr. 10, s-au impus în runda inaugurală în fața americancelor Ashley Weinhold şi Caitlin Whoriskey, cu scorul de 6-2, 5-7, 7-5, după două ore și 22 de minute. Perechea româno-americană, care și-a asigurat un cec de 24.500 dolari și 130 de puncte WTA va juca în turul secund împotriva gemenelor ucrainene Liudmila și Nadia Kicenok. În schimb, perechea alcătuită din Andreea Mitu și Alexandra Krunic (Serbia) a cedat încă din primul tur, în fața cuplului format din Marina Erakovic (Noua Zeelandă) și Arantxa Parra-Santonja (Spania), cu scorul de 2-6, 6-2, 6-0, după o oră și 26 de minute, și va primi pentru prezența pe tabloul principal un cec în valoare de 15.141 de dolari.

Joi seara, în jurul orei 21.00 (în direct la Eurosport 1), tenismena constănțeană Simona Halep, locul 5 WTA și cap de serie nr. 5, va juca în turul secund împotriva cehoaicei Lucie Safarova, locul 44 WTA. Tot joi seara, Irina Begu și Ioana-Raluca Olaru vor evolua în primul tur al probei de dublu feminin, întâlnind perechea alcătuită din Jelena Ostapenko (Letonia) și Andrea Petkovic (Germania).

