Calificare în optimi cu emoții pentru Halep

După o evoluție excelentă în primele două runde de la US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al anului, tenismena constănțeană Simona Halep, locul 5 WTA și cap de serie nr. 5, a fost la un pas de un eșec neașteptat în turul al treilea, impunându-se greu în duelul cu unguroaica Timea Babos, locul 34 WTA și cap de serie nr. 31, cu scorul de 6-1, 2-6, 6-4, după două ore și 7 minute. Semifinalistă la ediția precedentă, sportiva în vârstă de 24 de ani a avut o cădere inexplicabilă, după un prim set perfect, și doar experiența superioară a făcut-o să salveze două mingi de break în setul decisiv, la scorul de 4-4, și să-și adjudece victoria. „A fost un meci greu, adversara a jucat incredibil începând din al doilea set, apoi a avut 3-1 în decisiv şi nu ştiu cum am revenit. Nu am jucat cel mai bun tenis, dar am luptat până la final pentru fiecare minge. Am făcut tot ce am putut şi mă bucur că am putut termina acest meci în stilul meu. A fost greu din punct de vedere emoţional în final, au fost momente dificile pentru mine, dar am revenit de la 40-15. Mă simt mai bine, mai puternică din punct de vedere psihic, simt că sunt într-o formă foarte bună acum, îmi simt picioarele şi vreau să dau tot ce este mai bun când intru pe teren. Am avut ceva probleme de sănătate în ultimele două zile, pentru că mi s-a blocat spatele, dar îi mulţumesc fizioterapeutului că a reuşit să mă facă aptă de joc. Nu m-am mişcat cu uşurinţă, am făcut tot ce am putut. Sunt mulţumită de modul în care am luptat”, a spus Halep.

Constănțeanca și-a asigurat un cec în valoare de 235.000 de dolari și 240 de puncte WTA, iar în optimi o va înfrunta luni pe Carla Suarez Navarro (Spania), locul 12 WTA și cap de serie nr. 11 Halep și tenismena spaniolă s-au înfruntat de zece ori până acum în circuitul feminin, scorul fiind egal, 5-5. Iberica a obținut ultima victorie anul trecut, în semifinale la Roma, cu 2-6, 6-3, 7-5, după trei victorii la rând ale constănțencei în duelurile directe, fără a lua în calcul neprezentarea din 2014, în optimi, la Roma. „Am jucat mereu partide dificile cu ea și o cunosc destul de bine. Mă aştept la un meci greu, sunt optimile de finală şi toate partidele sunt dificile la un Mare Șlem. Voi încerca să dau totul şi să câştig dacă pot”, a explicat Halep.

SUCCES CLAR PENTRU TECĂU ȘI ROJER

Tot în optimi, dar în proba de dublu masculin, a acces și celălalt reprezentant al tenisului constănțean la nivel înalt, Horia Tecău, care face pereche cu olandezul Jean-Julien Rojer. Cei doi, favoriți nr. 5, au trecut în turul secund de cuplul alcătuit din Mate Pavic (Croația) și Michael Venus (Noua Zeelandă), cu scorul de 6-2, 6-2. Pentru un loc în sferturi, Tecău și Rojer, care și-au asigurat 40.000 de dolari și 180 de puncte ATP, se vor duela cu dublul alcătuit din fostul partener al constănțeanului, suedezul Robert Lindstedt, și Aisam Al-Haq Qureshi (Pakistan). În schimb, perechea formată din Tecău și Bethanie Mattek-Sands s-a retras de la startul probei de dublu mixt, unde era favorită nr. 3, din cauza unor probleme medicale întâmpinate de americancă.

Favorite nr. 10 în proba de dublu feminin, Monica Niculescu și americanca Vania King s-au calificat în optimi, după ce au trecut de gemenele ucrainene Liudmila și Nadia Kicenok, cu scorul 6-3, 6-1. Cele două, care și-au asigurat 40.000 de dolari și 240 de puncte WTA, joacă duminică, de la ora 18.00, pentru loc în sferturi împotriva favoritelor nr. 5, rusoaicele Ekaterina Makarova și Elena Vesnina. La simplu, Niculescu a părăsit competiția, după ce a cedat în turul al treilea, în fața fostului lider mondial, daneza Caroline Wozniacki, locul 74 WTA, cu scorul de 6-3, 6-1, și va primi 140.000 de dolari și 130 de puncte WTA.

