Hamilton i-a dedicat lui Muhammad Ali victoria de la Montreal

Pilotul britanic Lewis Hamilton, de la Mercedes, a câștigat pentru a cincea oară în carieră Marele Premiu de Formula 1 al Canadei și a dedicat victoria de duminică pugilistului Muhammad Ali, recent dispărut dintre noi. „A fost o personalitate unică, o legendă", a reamintit pilotul britanic, primul campion mondial de culoare din Formula 1, vizibil emoționat. „Float like a butterfly, sting like a bee - that one was for Muhammad Ali”, a spus Hamilton, repetând declarația lui Ali din anii săi de glorie: „Zbor ca un fluture (n.r. - în ringul de box), înțep ca o albină”. Muhammad Ali a încetat din viață la vârsta de 74 de ani, la Phoenix, unde se stabilise în urmă cu zece ani, iar funeraliile au avut loc vineri, la Louisville.

Cu acest succes de pe circuitul „Gilles Villeneuve” din Montreal, Hamilton continuă cursa de recuperare după startul său slab de sezon și se apropie în clasamentul piloților la nouă puncte de colegul său de la Mercedes, Nico Rosberg, care a ocupat locul 5 în Canada. Hamilton a obținut a doua victorie la rând în acest sezon, după ce s-a impus la Monte Carlo acum două săptămâni. Chiar aici, la Montreal, englezul înregistra în 2007 primul succes din carieră în Formula 1. „Aveam nevoie de această victorie, după cea de la Monaco”, a subliniat Hamilton, campionul mondial din 2008, 2014 și 2015. La ultimele două curse, el a obținut 50 de puncte, iar Rosberg doar 16!

Cele două mașini Mercedes s-au aflat pe prima linie a grilei de start, dar au pornit slab. Sebastian Vettel, al treilea pe grilă, a plecat perfect și s-a instalat la conducere, Hamilton a coborât pe 2, iar Rosberg a ajuns tocmai pe 10 după un duel roată la roată cu englezul, în urma căruia a ieșit de pe traseu. Lupta pentru victorie s-a dat astfel între Vettel și Hamilton, iar strategia britanicului, cu o singură oprire la boxe, față de două opriri pentru Vettel, a fost mai bună. Germanul a intrat la boxe în turul 12, pentru a schimba pneurile ultrasoft cu cele supersoft, iar Hamilton a trecut în frunte. În turul 25, Hamilton a intrat la boxe și Vettel a revenit în frunte, dar germanul a mai făcut o schimbare de pneuri în turul 37, iar britanicul a preluat conducerea pe care nu a mai cedat-o până la sfârșit. A existat totuși o perioadă în care Vettel părea că va recupera, apropiindu-se la cinci secunde, dar a greșit la un viraj, a ieșit de pe circuit și a pierdut timp prețios, încheind astfel definitiv lupta pentru primul loc. Podiumul a fost completat de finlandezul Valtteri Bottas, aflat la cel mai bun rezultat stagional.

Finalul cursei a fost interesant din perspectiva luptei pentru locul 4, între Max Verstappen și Nico Rosberg. Germanul s-a lipit de olandez, având și avantajul DRS-ului, dar Verstappen s-a apărat impecabil, închizând de trei ori culoarul de depășire. Când Rosberg a reușit să treacă, chiar în ultimul tur, nu a mai putut frâna într-un viraj și a ieșit de pe pistă, revenind în spatele lui Verstappen și trebuind să se mulțumească doar cu locul 5 în clasamentul final.

Clasament final în Marele Premiu al Canadei:

1. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Mercedes) 1h31:05,296 (medie: 201,082 km/h)

2. Sebastian Vettel (Germania/Ferrari) la 5,011

3. Valtteri Bottas (Finlanda/Williams-Mercedes) la 46,422

4. Max Verstappen (Olanda/Red Bull-TAG Heuer) la 53,020

5. Nico Rosberg (Germania/Mercedes) la 1:02,093

6. Kimi Raikkonen (Finlanda/Ferrari) la 1:03,017

7. Daniel Ricciardo (Australia/Red Bull-TAG Heuer) la 1:03,634

8. Nico Hulkenberg (Germania/Force India-Mercedes) la un tur

9. Carlos Sainz Jr (Spania/Toro Rosso-Ferrari) la un tur

10. Sergio Pérez (Mexic/Force India-Mercedes) la un tur

11. Fernando Alonso (Spania/McLaren-Honda) la un tur

12. Daniil Kvyat (Rusia/Toro Rosso-Ferrari) la un tur

13. Esteban Gutierrez (Mexic/Haas-Ferrari) la două tururi

14. Romain Grosjean (Franța/Haas-Ferrari) la două tururi

15. Marcus Ericsson (Suedia/Sauber-Ferrari) la două tururi

16. Kevin Magnussen (Danemarca/Renault) la două tururi

17. Pascal Wehrlein (Germania/Manor-Mercedes) la două tururi

18. Felipe Nasr (Brazilia/Sauber-Ferrari) la două tururi

19. Rio Haryanto (Indonezia/Manor-Mercedes) la două tururi

Felipe Massa (Brazilia/Williams-Mercedes) abandon în turul 38

Jolyon Palmer (Marea Britanie/Renault) abandon în turul 20

Jenson Button (Marea Britanie/McLaren-Honda) abandon în turul 11

În clasamentul piloţilor, lider este Rosberg, cu 116 puncte, urmat de Hamilton 107p, Vettel 78p, Ricciardo 72p, Raikkonen 69p, Verstappen 50p, Bottas 44p și Massa 37p. În clasamentul constructorilor, Mercedes conduce autoritar, cu 223p, urmată de Ferrari 147p și Red Bull 130p.

Periplul stradal al Formulei 1 continuă, după Monte Carlo şi Montreal. Următoarea cursă este programată în weekend-ul viitor, pe noul circuit din capitala Azerbaidjanului, Baku.

