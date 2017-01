HC Dobrogea Sud află luni adversara din sferturi

Calificată în sferturile de finală ale Cupei României la handbal masculin, după ce s-a impus clar în duelul din optimi, cu Potaissa Turda, scor 39-32, pe teren propriu, HC Dobrogea Sud Constanța se află la un pas de calificarea în Final Four Four-ul competiției. Constănțenii vor afla luni numele adversarei cu care se vor duela pentru un loc în „careul de ași”, dar și dacă vor avea din nou ocazia de a juca în fața propriilor suporteri. În plus, gruparea de pe litoral speră să-și îndeplinească obiectivul fixat încă de la înființarea echipei, în această vară, și să prindă un loc în Cupele Europene, chiar dacă evoluează în liga secundă. În optimi nu s-au înregistrat surprize, astfel că principalele contracandidate la câștigarea trofeului au rămas în cursă, dar elevii lui Djordje Cirkovic speră ca sorții să fie favorabili.

„Nu avem vreo favorită, dar ne-am dori să evităm pe Dinamo București și CSM București. În rest, cred că ne putem lupta de la egal la egal cu oricine și, mai important, sperăm să jucăm pe teren propriu. Cea mai bună variantă ar fi CSM Ploiești, dar și cu Dunărea Călărași sau Steaua ar fi bine. Cu cei de la HC Adrian Petrea Reșița nu am dori să jucăm pentru că este vorba de o nou-promovată, care sigur își dorește foarte mult să ajungă în Final Four. Dorința noastră este să mergem în Cupele Europene, iar aceste meciuri tari ne ajută foarte mult și în pregătirea pentru campionat. În plus, nu există criterii de vârstă, spre deosebire de campionat, și putem alinia cea mai bună formulă de echipă”, a declarat președintele HC Dobrogea Sud, Ionuț Rudi Stănescu. Gruparea de pe litoral va fi reprezentată la tragerea la sorți de către responsabilul cu probleme tehnice din cadrul clubului, Osman Yuksel. „A fost și la tragerea la sorți pentru optimi și a ieșit bine”, a spus Stănescu.

Celelalte rezultate din optimi: HCM Făgăraș - HC Adrian Petrea Reșița 24-26, CSM Ploiești - CSU Danubius Galați 33-31, CSM Focșani 2007 - Dinamo București 33-46, ACS Energia Tg. Jiu - AHC Dunărea Călărași 24-30, HC Odorhei - CSU Politehnica Timișoara 24-20, Steaua București - HC Vaslui 31-30, CSM București - HCM Minaur Baia Mare 32-27.

