Implant de inimă artificială, în premieră și în România

Un pacient de 44 de ani, din Suceava, care era pe lista de transplant de un an şi jumătate şi care între timp a suferit o agravare a stării generale, este primul care a fost supus unui transplant de inimă artificială, în România. Şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară de la Institutul pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant (IBCvT) din Târgu Mureş, dr. Horaţiu Suciu, dr. Bojan Biocina din Croaţia şi dr. Peter Branecky din Germania sunt cei care au realizat, la Târgu Mureş, primul implant național pentru reglarea debitului cardiac. ”Este vorba de un dispozitiv care utilizează ca sursă de energie electricitatea, practic, este vorba de o pompă care se implantează în interiorul ventriculului stâng şi are rolul de a prelua cantitatea de sânge pe care ventriculul nu reuşeşte să o ejecteze pe căile naturale, punând în repaus muşchiul inimii, care nu face faţă acestei sarcini. Starea noastră de bine se datorează acestei activităţi cardiace care asigură un debit de 7 - 8 litri pe minut”, a explicat dr. Suciu. El a precizat, la finalul intervenţiei chirurgicale, că acest prim pas trebuie urmat de un program naţional de tratament al insuficienţei cardiace. ”Această primă implantare trebuie urmată de un program de tratament al insuficienţei cardiace. Din informaţiile pe care le am şi din demersurile pe care le-am făcut, atât la nivelul Ministerului Sănătăţii, cât și la cel al Casei Naționale de Sănătate, am fost asigurat că vom fi sprijiniţi, noi, clinicile care derulează program de transplant cardiac, să derulăm un astfel de program”, a afirmat el. Dr. Suciu a declarat că insuficienţa cardiacă afectează o mare parte a populaţiei şi că soluţia implantării acestui tip de dispozitiv este considerată un tratament modern în întreaga Europă. Medicul croat Bojan Biocina a arătat că procedura realizată în premieră la Târgu Mureş este uzuală în ţara sa. Dispozitivul costă aproximativ 90.000 de euro cu TVA, toate costurile intervenţiei de la Târgu Mureş fiind suportate din fondurile primite de IBCvT Târgu Mureş în cadrul programului naţional de transplant.

Procedeul se realizează de mai mult timp în Europa Centrală, în timp ce în zona Europei de Est au fost începute programe similare în Croaţia, în 2007, în Ungaria în 2012, în Serbia în 2013.