Încă o măsură socială pentru defavorizați

06:00:24 / 24 Februarie 2016

măsuri.

Dl primar cum va explicați ca am o reclamație depusă la serviciu care se ocupă cu toaletarea pomilor din 20-08-2014 și nu sa rezolvat mare lucru . prim mai multe scrisori trimise dl. COMAN GEORGE CREZIND CĂ VA REZOLVA problema . chiar dacă stăm in cartieru viile noi vrem o viată ca la oraș nu să stai in fața bi. cu bolți de vie in față și in spatele blocului . mai ales că in spatele blocului nu ai acces pentru ca spațiu este numai de 3metri și este ocupat de acele bolți . in cazul unui incendiu cei care stau in spatele blocului nu au nici o sansă să fie salvati intrucit intrările sint blocate di toate directiile adica nu avem iesire la nici o stradă fiind blocate de garduri vie pomi .TOATE ASTEA SE INTIMPLĂ PE STRADA GHEORGHE MARINESCU BLI10 SCĂRILE A-B ȘI C. mai este un teren in fața bi. i10 de pe ghe. marinescu care este ocupat de uni locatari poate extindeți parcarea di n dreptu GHENELOR D GUNOI NR. 89-90 INTRUCIT TOATE STRĂZILE ȘI TROTUARELE SINT BLOCATE ȘI ACEL TEREN IL FOOSESC AȘA ZISI NEVOIAȘI CARE IAU TOT FELU DE AJUTOARE . FACETI O PLIMBARE IN ACEASTĂ ZONA CA DL COMAN NU CATADICSEȘTE SĂ IȘI FACA TREABA .