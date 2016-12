Incendiu devastator în zona Dacia!

Pompierii constănțeni au intrat în alertă vineri după-amiază. O femeie a sunat la 112 și a anunțat că o magazie a luat foc în spatele blocului în care locuiește. Puternicul incendiu a izbucnit, mai exact, la un spațiu de depozitare, care se află între supermarketul "Billa" și magazinul de haine "Nico-Stil" din zona Dacia. Oamenii care locuiesc în blocul lipit de această magazie au ieșit în stradă de frică.

„Nu se poate așa ceva! Eu stau în acest bloc și am văzut flăcările mari cum se ridică până la etajul doi. Cei care își depozitează materiale în această magazie au stat cu mâinile în sân, fără să facă nimic. Eu am sunat la 112 și am anunțat că e pericol mare. Îmi era frică să nu explodeze țeava de gaz care trece pe deasupra depozitului. După ce a luat foc magazia, am auzit două bubuituri puternice. Atunci au explodat două aparate de aer condiționat. Unul se afla pe partea magazinului și unul pe exteriorul blocului nostru, în dreptul etajului unu", a declarat martora.

Pompierii au intervenit în cel mai scurt timp la fața locului și au reușit să localizeze rapid incendiul. Orice secundă conta, având în vedere faptul că flăcările se puteau extinde la cele două magazine învecinate. „În această după-amiază, pompierii constănțeni au fost solicitați să intervină la un incendiu izbucnit la o magazie de depozitare a unor baloți de hârtie care urmau să fie dați spre reciclare. La fața locului s-au deplasat două autospeciale de stingere, precum și o ambulanță SMURD. Militarii au intervenit prompt! Au localizat și lichidat incendiul. Au ars acei baloți de carton pe o suprafață de 40 de metri pătrați", a declarat Anca Chiriță, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea".

Din primele cercetări făcute de pompieri reiese faptul că spațiul de depozitare era folosit atât de magazinul Billa, cât și de Nico-Stil. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea" au demarat o anchetă pentru a stabili cauzele care au dus la izbucnirea focului violent.

Citește și:

Incendiu în Constanța! Pompierii intervin în forță!