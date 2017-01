Juniorii de la BC Athletic Constanța, victorioși în primul meci oficial de seniori

Așa cum am mai anunțat, Constanța are din nou echipă de baschet masculin seniori! Este vorba despre Baschet Club Athletic, formație care până acum se preocupa mai mult de sectorul juvenil, dar acum a decis să facă pasul la seniori, cu juniorii sub 18 ani plus patru „adulți”, cum le place să spună celor doi antrenori, Alexandru Olteanu și Bogdan Ivanovici. Este vorba despre patru jucători constănțeni, care în cariera lor au trecut și pe la „defuncta” Baschet Club Farul: Vlad Mihai (26 de ani), Adrian Trandafir (28 de ani), Alexandru Liță (29 de ani) și Șenai Isleam (39 de ani). Pe lângă ei, tehnicienii de la BC Athletic speră ca tinerii din lot să crească mai repede în valoare!

„Cu siguranță această victorie le va da încredere, pentru că ați văzut că în anumite momente ale jocului sunt timorați. Abia acum realizează și ei că au ajuns în Liga 1 de seniori și că pot juca de la egal la egal cu orice echipă. Sunt mulțumit pe alocuri de tineri, nu și de anumite aspecte ale jocului, dar exact la asta lucrăm, să îi facem jucători de viitor. Coeziunea dintre generații a fost destul de dificilă, nu atât la nivelul juniorilor, cât la cei mai „bătrâni”, pentru că nu erau obișnuiți să joace cu tineri alături de ei și să trebuiască să-i ajute cât de mult se poate. La ora actuală, cred că avem un nucleu destul de bun de jucători”, a declarat antrenorul principal Alexandru Olteanu.

„Mai au de muncă, evident, pentru că sunt tineri și au tot viitorul în față, dar eu zic că la acest prim joc s-au descurcat destul de bine. Și-au dorit, au luptat, dar de la meci la meci trebuie să învățăm și să creștem”, a afirmat Adrian Trandafir.

PROIECT PE TREI ANI, CU OBIECTIV PROMOVAREA ÎN PRIMUL EȘALON

La prima partidă jucată pe teren propriu în campionatul Ligii 1, BC Athletic a avut destul de mulți spectatori în tribunele Sălii Sporturilor, acesta fiind, probabil, un alt motiv pentru ca juniorii să fie timorați la începutul partidei... „Speram să vină așa de mulți oameni, știam că baschetul este iubit aici. Sala a fost aproape plină, ceea ce mă bucură extraordinar de mult, iar în momentele grele cred că publicul a fost cel care a scos copiii din starea de latență. Le mulțumim foarte mult că au venit la sală și îi așteptăm și la celelalte meciuri ca să ne susțină. Promitem că ne vom antrena și că vom juca din ce în ce mai bine!”, a spus Alexandru Olteanu.

Evident, fanii acestui sport ar fi dorit să vadă un baschet de nivel mai înalt, ca în Liga Națională, însă intenția clubului constănțean este să alcătuiască o echipă cât mai valoroasă din propriii jucători. „Proiectul nostru este pe trei ani și deocamdată nu ne gândim la promovare. Vrem să jucăm cât mai bine, juniorii să evolueze cât mai mult în acest sezon, iar din campionatul viitor ei să fie nucleul de bază al echipei, în sensul în care să nu ne mai bazăm atât de mult pe seniori. Abia peste trei ani ne-am propus să atacăm promovarea”, a anunțat Olteanu.

Iată rezultatele complete ale primei etape din Grupa a treia a Ligii 1 de baschet masculin: Baschet Club Athletic Constanța - ACS Agronomia 4Sports București 68-54 (23-20, 19-7, 14-14, 12-13); Steaua CSM EximBank II București - Dinamo II București 73-62; CS Cuza Sport Brăila - Phoenix II Galați 88-61 (21-17, 17-16, 28-16, 22-12). Politehnica Iași a stat. În etapa viitoare, constănțenii vor juca în deplasare, cu Phoenix II Galați.

