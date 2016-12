Madonna vrea să îşi scrie memoriile

Ajunsă la o anumită vârstă, Madonna s-a gândit că ar putea să îşi scrie memoriile, iar volumul autobiografic va include multe poveşti care vor avea potenţialul de a-i inspira pe cititori, potrivit declaraţiilor artistei. Cântăreaţa americană, care a publicat în trecut ”Sex”, un volum ilustrat conţinând numeroase fotografii erotice, dar şi mai multe cărţi de poveşti pentru copii, intenţionează să scrie şi o carte care va spune povestea vieţii sale. ”Eu sunt o persoană căreia îi place să spună poveşti. Asta cred despre mine însămi”, a adăugat vedeta americană.

Considerată una dintre cele mai bune artiste pop ale tuturor timpurilor, Madonna este şi cea mai bine vândută cântăreaţă din secolul XX, potrivit Recording Industry Association of America, cu peste 300 de milioane de albume vândute în întreaga lume. În martie 2008, ea a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame. În august 2009, Madonna a concertat la Bucureşti, în cadrul turneului Sticky and Sweet.