Mergea şi Bopanna i-au învins pe fraţii Bryan

Perechea Florin Mergea / Rohan Bopanna (România / India), cap de serie nr. 8, a câştigat, duminică seară, meciul disputat cu echipa formată din fraţii gemeni americani Bob şi Mike Bryan, cu scorul de 6-4, 6-3, în prima etapă a Grupei A de la Turneul Campionilor de la Londra. „Cred că am returnat bine şi acesta este unul dintre punctele noastre forte. Ştiam că dacă evoluăm ca o echipă unită avem mijloace să învingem cele mai bune perechi din lume. Este mai uşor să-i învingi înainte de acest turneu, dar am ştiut ce trebuie să facem şi am crezut în calităţile noastre”, a declarat Mergea, potrivit site-ului oficial al ATP. Întrebat cât de departe crede că pot ajunge după ce au învins echipa clasată cel mai bine în ierarhia ATP, tenismanul român a răspuns: „Toată lumea joacă bine aici, acestea sunt cele mai bune echipe din lume, fiecare poate câştiga turneul. Trebuie să o luăm pas cu pas, în seara aceasta să ne bucurăm de victorie. Mâine este o nouă zi şi trebuie să pregătim meciul următor”.

A fost a patra victorie a lui Mergea în cele cinci meciuri disputate în acest an cu fraţii Bryan. Românul a câştigat în faţa lor la Australian Open şi la Dubai, în echipă cu britanicul Dominic Inglot, şi la Wimbledon, cu Rohan Bopanna. Mergea şi Bopanna au pierdut doar întâlnirea din cadrul turneului de la Washington. Florin Mergea participă în premieră la Turneul Campionilor, în timp ce Bopanna este prezent pentru a treia oară la finala sezonului, iar în 2012 a pierdut finala, când era în echipă cu compatriotul său Mahesh Bhupathi.

Într-un alt meci din Grupa A, perechea Jamie Murray / John Peers (Marea Britanie / Australia), cap de serie nr. 4, a învins, cu scorul de 7-6 (7/5), 3-6, 11-9, cuplul italian Simone Bolelli / Fabio Fognini, cap de serie nr. 5. Marţi vor avea loc meciurile Florin Mergea / Rohan Bopanna - Jamie Murray / John Peers şi Bob Bryan / Mike Bryan - Simone Bolelli / Fabio Fognini.

