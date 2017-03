Noile proiecte ale mirciștilor: robotul inteligent și satelitul bun la toate

Într-o țară blamată pentru sistemul de învățământ prost din toate punctele de vedere, un grup de elevi din Constanța face tot posibilul să pună România pe harta internațională a inovației în tehnologie. Cu zâmbetul pe buze și cu o pasiune și determinare ce îi mobilizează chiar și pe cei mai nemotivați dintre noi, membrii Centrului de Cercetări al Elevilor din cadrul Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” Constanța, coordonat de profesorul Ion Băraru, ne-au prezentat joi, 9 martie, cele mai noi realizări ale lor în domeniul roboticii, cu care se vor prezenta la concursurile de profil. Din acest punct de vedere, 2017 nu va fi deloc ușor pentru ei, având la orizont trei importante concursuri internaționale în domeniul roboticii. Așteptările sunt foarte mari, de asemenea. Cu toții speră să obțină clasări fruntașe la competiții.

ROBOTUL ULTRA-INTELIGENT

Primul concurs se numește First Tech Challenge (FTC), desfășurat pentru prima dată în România. Concursul se desfășoară sub forma unor meciuri. La fiecare meci participă patru echipe, grupate în două alianțe. Scopul jocului este acela de a acumula cât mai multe puncte prin aruncarea unor bile la coș. Doar că bilele respective trebuie să fie aruncate de fiecare robot, construit special ca să poată capta și arunca bile de o anumită culoare, prin detectarea și interpretarea unor semnale luminoase. Regulile sunt simple, iar elevii care au lucrat la proiect fac lucrurile să pară o joacă de copii. În realitate, este mult mai greu să pui în aplicare un astfel de proiect. A construi de la zero un robot inteligent, capabil să interpreteze anumite semnale și să acționeze singur este o provocare căreia cu greu îi pot face față mulți ingineri și studenți la facultăți tehnice. Cu toate acestea, mirciștii au dovedit că, atunci când ești pasionat, vârsta nu poate fi un obstacol+. „Lucrăm la acest proiect din noiembrie - decembrie, ne întâlnim săptămânal, în ultima vreme chiar în fiecare zi, pentru că vrem constant să facem îmbunătățiri, să testăm și să ne asigurăm că totul este perfect”, a spus eleva Tina Sandu, una dintre membrele echipei. La rândul său, profesorul coordonator Ion Băraru a declarat că ceea ce a ieșit din mâinile elevilor mirciști este inovație pură, care poate fi dezvoltată și aplicată în nenumărate arii de activitate. „În alte țări, asemenea proiecte se fac la facultate sau la master”, a spus Băraru. Concursul FTC va avea loc în 26 și 27 martie, iar echipa câștigătoare va putea participa la Campionatul Global de Robotică, ce se va desfășura în Statele Unite, în aprilie.

SATELITUL MULTIFUNCȚIONAL DE MĂRIMEA UNEI DOZE DE SUC

Cel de-al doilea proiect pe care ni l-au prezentat mirciștii este un satelit cu care vor participa la concursul CanSat. Dispozitivul, ce va fi lansat din avion, este înzestrat cu foarte mulți senzori, astfel încât să poată transmite mai multe date legate de temperatura, presiunea și umiditatea aerului. Aplicațiile dispozitivului sunt nenumărate, de la meteorologie și protecția mediului până la geologie. Datorită unui senzor de inducție magnetică se pot identifica inclusiv zăcămintele de fier din apropiere. „Toate dispozitivele pe care le-am înglobat în satelit au o aplicabilitate precisă și pot fi folosite și dezvoltate mai departe. Noi avem o pasiune foarte mare pentru ceea ce facem, ne simțim bine și de aceea nu ne-am limitat doar la cunoștințele acumulate la școală, ci am cercetat continuu, ne-am documentat de pe internet și din numeroase alte surse pentru a crea dispozitivele pe care le-am elaborat”, a spus Răzvan Ursu, un alt elev care a participat la proiect. Faza națională a concursului CanSat se desfășoară în perioada 19 - 23 aprilie, iar câștigătorii se vor califica direct în finala Competiției Europenede CanSat, ce va avea loc la sfârșitul lunii Iunie 2017, organizată de către Agenția Spațială Europeană. Echipele care au lucrat la cele două proiecte sunt formate din elevii Andrei Costea, Ioan Crăciun, Adrian Diaconu, Maria Dumbravă, Radu Echim, Ioana Gavrilov, Anamaria Ion, Luis Micu, Dians Mihai, Teodora Moraru, Tatiana Nachiu, Cristian Paris, Tina Sandu, Andrei Sava, Răzvan Tănase și Răzvan Ursu. Le urăm succes!