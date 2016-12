Nou proiect pentru turismul cultural din spaţiul pontic şi egeean

Perioada de desfăşurare a proiectului „OLKAS: From the Aegean to the Black Sea - Medieval Ports in the Maritime Routes of the East (OLKAS: De la Marea Egee la Marea Neagră. Porturi medievale în cadrul rutelor maritime ale Estului)”, finanţat prin Programul Operaţional Comun Marea Neagră 2007-2013 şi în cadrul căruia Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa (MINAC) a fost partener, s-a încheiat oficial pe 2 aprilie. Deşi terminat, proiectul continuă să aibă urmări pozitive în regiunile în care a fost aplicat. Astfel, potrivit unui comunicat transmis ieri, MINAC a anunţat că, pentru a prezenta efectele benefice ale colaborării dintre partenerii implicaţi în proiectul amintit, partenerul lider, Centrul European pentru Monumente Bizantine şi post-bizantine din Salonic, Grecia, a organizat o manifestare pe 18 iunie, la Atena. Aceasta a avut loc sub auspiciile Preşedinţiei elene a Consiliului UE, la sediul Ministerului elen al Afacerilor Externe.

SE PUN BAZELE INSTITUŢIEI PORTULUI CULTURAL „Întrunirea a fost un prilej pentru a face o trecere oficială a ştafetei către celălalt proiect, „LIMEN. Cultural Ports From the Aegean to the Black Sea“, cod MIS-ETC 2673, finanţat prin acelaşi program şi care şi-a propus, de la jumătatea anului trecut, când a început, de fapt, perioada de implementare, augmentarea rezultatelor OLKAS prin accentuarea părţii legate de turismul cultural. Propunerea cea mai importantă cu care vine acest al doilea proiect este aceea de a pune bazele unei forme de inter-relaţionare între partea cultural-istorică şi cea economică în spaţiul circum-pontic şi egeean, prin întemeierea instituţiei Portului Cultural. Instituţia este similară cu cea a Capitalelor Europene ale Culturii, aplicată timp de 29 de ani cu deosebit succes în ţările UE, însă se bazează în plus şi pe colaborarea extra-europeană prin crearea unei reţele de relaţii între ţări precum Grecia, Bulgaria, România,Turcia, Ucraina, Georgia, având ca exemplu modelul rutelor maritime comerciale şi culturale care au legat aceste spaţii în antichitate şi perioada medievală”, se precizează în comunicat.

COLABORAREA ROMÂNO-ELENĂ CONTINUĂ Printre participanţii la eveniment s-au numărat exponenţi ai unor instituţii publice şi structuri ministeriale elene, ambasadori ai ţărilor implicate în proiect, bizantinologi, arheologi etc. România a fost reprezentată de ambasadorul la Atena, Lucian Fătu, care, în discursul său, a apreciat contribuţia MINAC (partener) şi a Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” din Bucureşti (asociat), precum şi continuarea colaborării dintre România şi Grecia prin implicarea instituţiei constănţene în cel de-al doilea proiect, LIMEN.

FINAL DE PROIECT CU VERNISAJ Proiectul OLKAS, în care MINAC este partener alături de instituţii din alte şase ţări (Turcia, Grecia, Bulgaria, Ucraina, Georgia şi Azerbaidjan), a debutat în 2012 şi s-a încheiat prin vernisajul unei expoziţii, care a fost itinerată la Salonic, Istanbul, Odessa şi Varna. La Constanţa, expoziţia foto-documentară „Porturi medievale pe rutele maritime ale Estului: nordul Mării Egee, Marea Neagră şi Marea Caspică” a ajuns în această primăvară, marcând finalul proiectului.