Old Boys Năvodari a produs prima mare surpriză a turneului

07:35:13 / 10 Ianuarie 2016

Hiba turneului

Nu a trecut decat o semietapa si la orizont deja apare o mare hiba a turneului:ratarea calificarii a unor echipe bune,care an de an au fost intre fruntasele turneului sau care in acest an au echipe bune. Exemplul Macedoniei Ovidiu si Municipal Constanta care in cele 5 etape ramase la primul insucces,foarte posibil,vor urmari turneul din tribuna sau din presa. Organizatorii,in frunte cu L.Manescu,au dat dovada de crasa necunoastere a felului cum au loc astfel de competitii,incat in fazele incipiente poti face 1-2 pasi gresiti fara sa fii eliminat din turneu Pana a se ajunge la faza eliminatorie iti poti regla jocul. Sunt convins ca dupa vreo 2 etape multe echipe,pierzand orice motivatie,vor face figuratie,meciuri cu dedicatie,cu loturi dexcompletate sau pur si simplu nu se vor mai prezenta. Il intreb pe dl Manescu daca spre ex echipele lor nu mai au sanse ii va mai vedea pe fostii mari fotbalisti de performanta Pascovici sau Carabas?. Pentru organizatori am inca o intrebare: au stabilit criteriile care departajeaza echipele aflate la egalitate de puncte pentru ocuparea locurilor eligibile? Iar daca le-au stabilit sa le faca publice,nu sa le tina la secret! Daca vrea cineva sa invete ceva din aceasta editie ar fi aceea ca in fazele preliminare chiar si o echipa clasata pe ultimul loc in grupa sa aibe,macar theoretic,sanse de a prinde o calificare in ultima etapa!