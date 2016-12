Mari emoții la tragerea la sorți a grupelor Trofeului „Telegraf”

A 25-a ediție a Trofeului „Telegraf” la fotbal în sală începe miercuri, la ora 11.00, în Sala de conferinţe (etajul 1) din cadrul Millenium Business Center (bd-ul Mamaia nr. 135), vizavi de Spitalul Militar din Constanţa, odată cu tragerea la sorți a grupelor competiției. În turneul principal s-au înscris 27 de echipe: Inter Năvodari, AS Vertiroll Constanța, Athletic Club 1973 Constanța, VDT Construct 2003 Constanța, Săgeata Stejaru, Sian Image Constanța, AS Cariocas Constanța, Store Constanța, CS Agigea, Oportun Mangalia, Ancora Mangalia, CS Perla Murfatlar, ACS Performer Constanța, Club 29 Constanța, Macedonia Ovidiu, Old-Boys Năvodari, Capitol '84 Constanța, FC Amicii Constanța, AS Victoria Mihai Viteazu, Vulturii Cazino Constanța, Sparta Techirghiol, CFR Constanța, FC Constanța Marina, Liga Ofițerilor Constanța, Municipal Constanța, Real Constanța și Telegraf.

Vor fi patru grupe preliminare, trei de câte șapte echipe și una de șase formații, în care se va juca fiecare cu fiecare. Primele două clasate în fiecare grupă la finalul acestei faze vor intra în faza eliminărilor directe - sferturi de finală, semifinale și finale. Capii de serie ai celor patru grupe sunt medaliatele de anul trecut - ACS Performer Constanța, Municipal Constanța și Săgeta Stejaru, precum și echipa Telegraf.

Turneul „ultra” old-boys va alinia la start zece echipe: Săgeata Stejaru, Socep Constanța, CFR Constanța, CS Perla Murfatlar, „Tanța și Costel” Medgidia, Tistimelu, Sparta Techirghiol, Municipal Constanța, Spada Constanța și Telegraf. Formațiile CFR Constanța și Municipal Constanța vor fi cap de serie. Sistemul de desfășurare al acestei competiții va fi ca și anul trecut - două grupe a câte cinci echipe, în care se va juca fiecare cu fiecare, primele două clasate în fiecare grupă urmând să se califice în semifinale.

Sâmbătă, 9 ianuarie, de la ora 13.00, şi duminică, 10 ianuarie, de la ora 10.00, la Sala Sporturilor din Constanţa, sunt programate primele meciuri ale ediţiei a 25-a. Până la startul turneului, echipele participante vor trebui să prezinte organizatorilor un tabel cu componenţii lotului, vizat de un medic.

Trofeul „Telegraf” este organizat de cotidianul „Telegraf”, în parteneriat cu Asociația Județeană de Fotbal Constanța și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța.

REGULAMENTUL EDIȚIEI DIN 2016

Iată în continuare Regulamentul ediţiei din acest an:

Trofeul „Telegraf“ la fotbal în sală este o competiţie particulară deschisă - cu precădere - echipelor rezidente în zona Dobrogea.

Au drept de joc numai cei născuţi până la data de 31 decembrie 1981 (inclusiv), indiferent dacă sunt sau nu legitimaţi; de asemenea, fiecare echipă poate avea în lot un singur jucător cu vârsta între 30 şi 35 de ani (1 ianuarie 1982 - 31 decembrie 1986), el neavând însă drept de joc dacă este jucător activ, care evoluează în Liga 1, Liga a 2-a şi Liga a 3-a de fotbal, în campionatele de fotbal din străinătate (primele trei eşaloane), precum şi în Campionatul Naţional de fotbal în sală (Liga 1 şi Liga a 2-a).

În turneul „ultra” old-boys au drept de joc numai cei născuți până la data de 31 decembrie 1971 (inclusiv); de asemenea, fiecare formație poate avea în lot un singur jucător cu vârsta între 40 şi 45 de ani (1 ianuarie 1972 - 31 decembrie 1976).

Angajaţii „Telegraf“ şi Neptun TV vor fi exceptaţi de la condiţiile de vârstă, dar nu pot evolua decât la echipa Telegraf.

Partidele se vor desfăşura conform Legilor jocului de Fotbal în Sală, cu următoarea excepţie: faulturile nu se contabilizează, iar intrările prin alunecare sunt interzise. De asemenea, când Regulamentul de Fotbal în Sală intră în contradicţie cu regulamentul competiţiei, se acceptă prevederile din acest regulament.

Terenul de joc are dimensiunile terenului de handbal, autul urmând a se executa cu piciorul.

Fiecare meci va avea două reprize a 20 de minute, cu pauză de 3 minute. În cazul meciurilor eliminatorii, dacă rezultatul se menţine egal după cele 40 de minute regulamentare, se joacă prelungiri - două reprize a câte 5 minute; dacă egalitatea persistă, se apelează la loviturile de departajare, câte 3 de fiecare echipă. La executarea loviturilor de departajare pot participa toţi jucătorii înscrişi pe foaia de arbitraj.

Echipele din teren vor fi alcătuite din 5 jucători şi 1 portar; lotul poate conţine maximum 20 de jucători, cu condiţia să fie anunţat până la primul joc pe o listă care să cuprindă: numele şi prenumele tuturor jucătorilor, data naşterii, seria şi numărul de pe buletinul sau cartea de identitate, iar această listă să fie semnată şi parafată de un medic şi de reprezentantul echipei. Orice modificare ulterioară a listei nu va fi admisă, iar un jucător nu poate evolua decât la o singură formaţie. Jucătorii sunt obligaţi să deţină asupra lor un act de identitate oficial (B.I., C.I. sau paşaport), pentru a se putea rezolva imediat eventualele contestaţii. În caz de nerespectare a acestor condiţii, echipa care va încălca regulamentul va pierde automat meciul respectiv, iar la o a doua abatere poate fi exclusă din competiţie.

Un jucător eliminat într-o partidă poate fi înlocuit de un coechipier în acea partidă, după ce echipa împotriva căreia s-a dictat sancţiunea a jucat 5 minute în inferioritate numerică, indiferent dacă s-a marcat sau nu vreun gol. Jucătorul eliminat este suspendat automat pentru partida următoare, Comisia de Organizare a competiţiei urmând să decidă dacă suspendarea se măreşte la mai multe etape, în funcţie de gravitatea faptei care a dus la eliminare.

Contestaţiile, însoţite de taxa de contestaţie, se pot depune după partidă, în cel mult 15 minute, depăşirea acestui termen ducând la anularea contestaţiei. Contestaţia se face pe un singur jucător în parte.

Orice altă problemă ivită în turneu, care nu poate fi rezolvată conform acestui regulament, va fi tratată separat de Comisia de Organizare a competiţiei.

Câştigătoarea turneului va primi Trofeul “Telegraf”, care este transmisibil.

Achitarea taxei de înscriere în competiţie înseamnă acordul necondiţionat cu regulamentul prezentat anterior.

Citește și:

Turneul „ultra” old-boys aliniază zece echipe de temut

Ultima zi de înscrieri la ediția aniversară a Trofeului „Telegraf”

13 echipe pe tabloul câștigătoarelor Trofeului „Telegraf”

CFR Constanța intră în competiție în ambele turnee ale Trofeului „Telegraf”