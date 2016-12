Primul derby al turneului se joacă între Performer și Club 29

09:04:26 / 08 Ianuarie 2016

super grupa

la asemenea sistem celelalte 19 echipe de amatori pleaca linistite acasa,sa se faca o grupa cu 7 echipe de fosti profesionisti care vor sa se afirme si sa vedem care pe care in grupa respectiva,iar celelalte echipe cu sanse normale sa existe in alte trei grupe,sa existe intradevar spectacol,nu calificarea unor echipe favorite in dauna celorlalte care au tinut acest turneu din placerea de a juca fotbal si nu au recurs la fel si fel de jucatori care trbuiau sa fie importanti in trecut nu la un astfel de turneu.rusine pentru lipsa de egalitate de sanse in sport.