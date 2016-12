Parcurs bun pentru HC Dobrogea Sud și HC Farul

După primele șapte etape disputate din Divizia A la handbal masculin, cele două formații constănțene se numără printre fruntașele clasamentului. Considerată principala candidată la promovarea în prima ligă, HC Dobrogea Sud și-a confirmat statutul și a obținut victorii pe linie, ultima fiind înregistrată sâmbătă, în derby-ul cu Știința Bacău, de pe teren propriu, scor 32-29. „Ne așteptam la un meci foare greu, mai ales că pentru ei era ultima șansă de a rămâne în lupta pentru promovarea directă în prima ligă. Mulțumesc colegilor, care s-au bătut pentru fiecare minge, și este bine că am câștigat, pentru că am făcut un pas mare către promovare. A fost un meci de luptă, și fizic, dar și psihic, și mă bucur că echipa noastră, care este formată din jucători foarte experimentați și jucători foarte tineri, a rezistat până la final”, a spus președintele-jucător al grupării de pe litoral, Ionuț Rudi Stănescu. „A fost un adevărat derby și după această victorie ne-am distanțat în clasament. Băcăuanii au deja un egal pe teren propriu și mai au un meci dificil la Suceava. Pentru tur ne-am făcut deja treaba și am câștigat toate meciurile grele. Mai avem la Buzău, dar se pare că această formație a ajuns doar printr-o conjunctură pe locul secund, pentru că nu a jucat împotriva echipelor puternice. Suporterii au venit la sală, au fost mulți copii în tribune și asta mă bucură cel mai mult. De aceea ne-am luptat să ținem echipa, pentru că era păcat pentru ce a însemnat HCM, o echipă cu rezultate bune pe plan european, să nu existe continuitate”, a completat George Buricea.

HC FARUL SPERĂ LA BARAJ

După un început ezitant, HC Farul a urcat în prima jumătate a clasamentului, iar victoria obținută duminică, în fața ocupantei locului secund, HC Buzău 2012, scor 29-23, a confirmat că echipa pregătită de Eden Hairi se află pe drumul cel bun. „De ce să nu sperăm la o prezență în barajul pentru promovare? Suntem conștienți că este mult de muncă și că se vede că nu suntem omogeni, pentru că jucăm de puțin timp împreună, dar trebuie să continuăm această muncă”, a spus Eden Hairi. „Vrem să ne facem treaba și să ieșim cu capul sus de pe teren de fiecare dată. Sperăm să continuăm pe aceeași linie ascendentă”, a adăugat portarul Luca Anghel. Constănțenii speră să continue seria victoriilor și în runda următoare, când se vor deplasa în fieful celor de la CSM II București, partida fiind devansată la cererea gazdelor pentru vineri, de la ora 17.00.

