Premieră cu „Niște... năroji”

Teatrul de Stat Constanța îi așteaptă pe constănțeni, în acest weekend, la premiera spectacolului „Niște... năroji”, inspirat de textele lui Marin Sorescu din „La lilieci”. Spectacolul regizat de Iulian Enache este programat atât sâmbătă, cât și duminică, de la ora 19.00. Biletele se găsesc în vânzare la prețurile de 15 și 25 de lei.

„Am încercat să adunăm câteva texte din „La Lilieci” a lui Marin Sorescu. N-am mers către acest titlu deoarece, în conținutul spectacolului nostru, nu ne-am propus să realizăm o imagine a ciclului „La lilieci”. Încercăm să vorbim despre morți vii și despre vii morți. Încercăm să aducem în fața spectatorilor umorul lui Sorescu”, a spus regizorul Iulian Enache.

Din distribuția spectacolului fac parte actorii: Marian Adochiţei, Dan Cojocaru, Liliana Bărăscu, Turchian Nasurla, Paula Prodan, Georgiana Baran, Mădălina Muşat, Remus Archip, Andrei Cantaragiu, Ionuţ Alexandru, Cosmin Mihale, Lana Moscaliuc, Mirela Pană, Dana Trifan Enache și Luiza Martinescu Toma.

Scenografia alb-negru a spectacolului este semnată de Sanda Mitache, iar muzica este realizată de Adrian Mihai. „Pentru mine, lucrul la „Niște... năroji” a fost foarte interesant, deoarece regizorul Iulian Enache mi-a cerut să mă apropii de zona folclorică și să o îmbin cu jazz-ul, două dintre lumile pe care nu le-am aprofundat în celelalte piese de teatru și pe care le-am abordat prea puțin în celelalte creații ale mele. De aceea, provocarea pe care mi-a lansat-o Iulian Enache mi s-a părut foarte interesantă. Sunt mulțumit că am reușit să depășesc anumite bariere pe care în urmă cu câțiva ani le-am crezut de netrecut. Dar acum pot spune că muzica pe care am scris-o pentru „Niște... năroji” este cea mai bună pe care am scris-o eu până acum pentru o piesă de teatru”, a spus tânărul compozitor Adrian Mihai.