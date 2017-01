Premieră oferită de Jurgis Kayris, cadou pentru Aeromania - 10 ani

Aeromania 2016, ediția aniversară de zece ani a mitingului aviatic de la Tuzla, a adus o mulțime de surprize. Dincolo de cunoscutele acrobații cu care suntem deja obișnuiți, la această ediție a mitingului am avut parte de un record stabilit de cunoscutul acrobat aerian Jurgis Kairys. În timpul unei cascadorii, el a efectuat o serie de 24 de tonouri (răsuciri scurte şi rapide) în coborâre, o premieră pentru Aeroportul Tuzla. Tot la această ediție Aeromania s-a demonstrat practic faptul că poți zbura la orice vârstă, iar iubitorii seriei „Războiul Stelelor” au avut parte de o mare surpriză în momentul în care „Air Bandits” s-au vânat în stil tâlhăresc... pe „Marșul lui Darth Vader“.

Zboruri care îți taie respirația, acrobații-surpriză, forță și agilitate în aer, magie pe cer și recorduri în aer sunt doar câteva dintre expresiile care descriu ediția aniversară de zece ani a spectacolului aviatic Aeromania. Organizat și în acest an la Aeroportul din Tuzla, singurul miting aviatic de pe litoral i-a ținut pe cei prezenți cu privirile pe cer timp de șapte ore. Ca în fiecare an, multiplul campion mondial la acrobație aeriană Jurgis Kairys, Iacării Acrobați (Ioan Postolache, Dan Ștefănescu și Dan Conderman) și Hawks of Romania (de la Aeroclubul României) au ținut capul de afiș. Însă, pentru această ediție aniversară, cu toții au pregătit acrobații speciale demne de... Cartea Recordurilor.

RECORD DE AEROMANIA

Unul dintre cei mai apreciați piloți acrobați din lume, Jurgis Kairys, a făcut senzație pe cer. Binecunoscutele figuri create de el, precum „Roata Lui Kairys” (un desen ce seamănă cu o roată mare, asemenea celor din parcurile de distracții) și „Micul Loop” (un fel de spirală pe cer), i-au încântat pe spectatori până la cer. Pe lângă aceste acrobaţii, Kairys a pregătit şi câteva surprize. Chiar la începutul numărului său, pilotul a desenat cu avionul pe cer o inimă imensă. Practic, a spus în felul lui că își iubește publicul, care îi este alături de fiecare dată. Exemplul său a fost urmat de Iacării Acrobați și Hawks of Romania, care au dovedit în nenumărate ocazii că se exprimă mai bine desenând cu avionul pe cer. Ca o vedetă veritabilă, Kairys le-a oferit admiratorilor său un autograf - un imens „J” scris cu avionul pe cer, acrobație despre care a spus că este preferata lui. Iar pentru că soarele a gonit toți norii, Jurgis Kairys a profitat de ocazie și le-a oferit „aeromaniacilor” un cadou la aniversarea de zece ani a acestui miting. Mai exact, pilotul lituanian a stabilit un record. În timpul unei cascadorii, el a efectuat o serie de 24 de tonouri (răsuciri scurte şi rapide) în coborâre, o premieră pentru Aeroportul din Tuzla. La mare înălțime (și la propriu, și la figurat) a fost și formația Hawks of România de la Aeroclubul României. Formația a oferit unul dintre cele mai frumoase momente de la Aeromania 2016 - acrobația denumită "Helix" (o spirală lungă desenată de pilotul Andrei Șerbu în jurul liniilor drepte desenate de colegii săi ce zboară în formaţie în fața lui). Iacării Acrobați, care au sărbătorit și ei zece ani de activitate în această formulă, au oferit, la rândul lor, un spectacol de excepție, dovedind că, pentru ei, zborul este o mare pasiune și un stil de viață, înainte de orice.

„160 DE ANI ÎN AER”

Mai mult decât acrobațiile aviatice, Aeromania vorbește și despre plăcerea de a zbura la orice vârstă. În timpul concertului susținut de formația R.O.C.K., pe cerul Tuzlei au zburat doi octogenari. Cel mai bătrân pilot din România aflat în activitate, Nicolae „Mami” Mihăiță, l-a avut ca pasager pe tatăl directorului Aeroportului din Tuzla, Adrian Vasilache. Nicolae Mihăiță, zis și „Omul Pasăre”, are 80 de ani, dintre care 60 și i-a petrecut zburând. Pasagerul său este tot octogenar. Această coincidență frumoasă l-a făcut pe Adrian Vasilache să spună că „au fost 160 de ani în aer”.

„VÂNĂTOAREA TÂLHĂREASCĂ” DIN TIMPUL „RĂZBOIULUI STELELOR”

De departe, cel mai frumos şi cel mai admirat număr al serii a fost "Vânătoarea tâlhărească" a formaţiei Air Bandits, alcătuită din Iacării Acrobaţi (Ioan Postolache, Dan Ştefănescu şi Dan Conderman) şi Jurgis Kairys. Numărul nu este o noutate pentru publicul fidel al Aeromania. Cascadoria aviatico-pirotehnică recreează o scenă de luptă din cel de-al Doilea Război Mondial, în care Jurgis Kairys este urmărit de Iacării Acrobaţi, pe melodia „Du hast” a formației Rammstein, în timpul unor explozii şi focuri de artificii. Însă, și la acest număr, „Bandiții” au pregătit o surpriză, apreciată în special de iubitorii seriei „Războiul Stelelor”. Chiar la început, cei patru acrobați aerieni au simulat o scurtă scenă de luptă pe „Marșul imperial”, tema muzicală a personajului Darth Vader din celebra serie amintită anterior. Admiratorii au insistat să îi întâlnească personal pe „Bandiți”, scandându-le numele de nenumărate ori.

ATERIZARE NU TOCMAI PLĂCUTĂ

În timpul show-ului a existat şi un mic incident. Unul dintre parașutiștii care au participat la o lansare spectaculoasă a avut parte de o aterizare neplăcută după ce parașuta principală nu i s-a deschis. Deși a avut o cădere destul de puternică, el a fost rănit ușor. Un echipaj de la Serviciul Judeţean de Ambulanţă Constanţa, care, de altfel, se afla oricum la eveniment, a intervenit prompt pentru a-l ajuta pe paraşutist, aşa că totul s-a terminat cu bine.

SPECTACOL CU... MIROS DE MICI

Acrobațiile de senzație au fost „condimentate” cu exerciții militare, o paradă de mașini de epocă și de motociclete Harley Davidson, lansări de parașutiști, muzică rock și... miros de mici și grătar. Într-adevăr, foarte mulți oameni par să fi petrecut mai mult timp la cozi la mici decât să privească spectacolul. Totuși, nimeni nu a plecat nemulțumit de la show.

