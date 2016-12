Retragere en-fanfare pentru Ionuț Iftimoaie

Gala Superkombat de la Comănești, desfășurată sâmbătă seară pe dealul Galion, a stabilit un record european din punctul de vedere al spectatorilor prezenți la un eveniment pe reguli K-1 în Europa, cu 34.000 de oameni! Vechiul record era de 25.000 de spectatori, fiind înregistrat în 2007, la Amsterdam.

Publicul a savurat din plin evenimentul sportiv care a cuprins 13 meciuri, mai ales că favoritul său, Ionuț Iftimoaie, a reușit să câștige meciul său de retragere din activitatea sportivă! Originar chiar din Comănești, „Ivan Drago” a devenit noul campion în versiunile Superkombat și WKN la categoria super cruiser după ce l-a învins pe deținătorul centurilor, spaniolul Jorge Loren, cu o decizie unanimă.

La patru ani de la ultima sa luptă în ring, Ionuț Iftimoaie (37 de ani) a făcut un meci incredibil și a răsturnat calculele hârtiei după ce spaniolul începuse bine și controlase prima rundă. La final, decizia celor trei arbitri-judecători a fost unanimă în favoarea românului, care a obținut astfel a 15-a victorie din carieră, în 22 de meciuri, în fața celui care anul trecut îl făcea KO pe Andrei Stoica și câștiga centura mondială.

„Cu un asemenea public, mă puteam lupta cu oricine, sigur aș fi câștigat. Au fost șase luni de pregătire incredibile pentru mine, mi-am petrecut aproape tot acest timp în cantonament. Am slăbit 11 kilograme și am muncit enorm pentru a compensa minusurile. Faptul că am câștigat titlul mondial la retragere, în fața unui sportiv atât de titrat, îmi oferă cea mai mare satisfacție. Niciodată nu am fost așa bucuros după un meci. De mâine, centurile vor fi vacante, deoarece decizia mea de a mă retrage rămâne în picioare”, a spus Ionuț Iftimoaie la finalul meciului cu Loren, după ce a primit centura de campion în aplauzele celor peste 30.000 de spectatori.

„Sunt fericit că am stabilit o nouă bornă în kickboxul european și mândru că am reușit această performanță în România. Cu siguranță, nu am fi putut să o facem fără sprijinul autorităților locale de aici din Comănești, care au făcut toate eforturile logistice necesare pentru ca totul să fie pus la punct în detaliu”, a declarat promotorul Eduard Irimia, cel care a anunțat că următoarea gală Superkombat ar putea avea loc în Germania, în luna octombrie.

Citește și:

Ionuţ Iftimoaie se retrage într-un meci pentru titlul mondial

Constănțeanul Eduard Chelariu a reușit un KO senzațional în gala Superkombat Mamaia

Legendarul Peter Aerts a fost desemnat ca Ambasador onorific al stațiunii Mamaia

Șapte constănțeni vor lupta în gala Superkombat de la Mamaia

Vezi cine îl va înlocui pe Moroșanu în gala Superkombat de la Mamaia