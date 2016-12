Revenire-surpriză la FC Viitorul

Implicată în lupta pentru titlu, FC Viitorul s-a întărit în această iarnă, transferându-i pe portarul Peterson Pecanha și atacantul Vlad Rusu, dar managerul tehnic al constănțenilor, Gheorghe Hagi, a luat decizia de a-l rechema la echipă și pe Ciprian Perju. Mijlocașul în vârstă de 19 ani a fost împrumutat în prima parte a sezonului în liga secundă, la FC Brașov, formație pentru care a evoluat în nouă meciuri, fără să marcheze vreun gol. Perju se antrenează deja sub comanda „Regelui” și va face deplasarea în cantonamentul din Croația. „Pentru mine, a fost o perioadă bună la Brașov, cu meciuri reușite și sunt mulțumit că am jucat câteva partide importante. Am găsit la FC Viitorul o atmosferă foarte bună. I-am urmărit pe băieți cât am fost plecat și m-au surprins plăcut. Sper să menținem aceeași atmosferă și să terminăm cât mai sus în clasament. Din moment ce suntem pe locul secund și ne-am calificat în play-off putem realiza performanța de a câștiga campionatului, dar trebuie să luăm meci cu meci. Vreau să mă pregătesc cât mai bine și să joc cât mai mult”, a declarat Perju, care a strâns patru prezențe în prima ligă, pentru FC Viitorul, în sezonul trecut.

Chiar dacă a anunțat că noul obiectiv pentru acest sezon este implicarea în lupta pentru titlu de campioană, Hagi a anunțat că nu există niciun fel de presiune asupra elevilor săi. „Noi credem în șansa noastră, o să ne antrenăm, sperăm să fim competitivi și vrem să fim mai buni. Dacă adversarii vor fi mai buni, o să-i felicităm. Noi nu avem nicio presiun! După părerea mea, Steaua și Dinamo pleacă în play-off cu un avans, pentru că au mai multă experiență față noi și celelalte formații”, a declarat managerul tehnic al grupării de pe litoral.

Citește și:

FC Viitorul se pregătește cu gândul la titlu

FC Viitorul și-a reluat antrenamentele

FC Viitorul l-a transferat pe Vlad Rusu

FC Viitorul efectuează vineri primul antrenament din 2016