România joacă marți în Rusia

După umilința înregistrată vineri, în disputa cu Polonia, scor 0-3, din preliminariile Campionatului Mondial din 2018, naționala de fotbal a României va susține marți, de la ora 18.00 (în direct la Dolce Sport 1), o partidă amicală cu Rusia, gazda turneului final de peste doi ani. Meciul va avea loc pe stadionul „Akhmat-Arena” din Groznîi, capitala Ceceniei, iar gazdele au anunțat că vor lua măsuri drastice de securitate pentru a fi evitate orice incidente. Față de partida cu Polonia, selecționerul Chistoph Daum a renunțat la șapte jucători: Ovidiu Hoban, care a suferit o contractură, Nicolae Stanciu, ușor accidentat, Alexandru Chipciu, lovit la ochiul drept, Cosmin Moți, Claudiu Keșeru - învoiți pentru că formația lor, Ludogorets Razgrad, va disputa miercuri un meci restanță în campionatul Bulgariei, Ciprian Tătărușanu și Vlad Chiricheș, lăsați să plece pentru a-și rezolva unele probleme personale.

În aceste condiții, sunt șanse mari ca în formația de start să fie patru jucători de la FC Viitorul: Romario Benzar, Răzvan Marin, Bogdan Țîru și Nedelcu. Primii doi au fost integraliști în duelul cu polonezii, în timp ce Țîru și Nedelcu nu au prins foaia de joc, dar au șansa de a debuta în confruntarea cu Rusia.

DAUM, APĂRAT DE BURLEANU ȘI DE JUCĂTORI

Chiar dacă există speculații privind faptul că meciul din Rusia va fi ultimul pentru Daum pe banca tehnică a României, selecționerul a fost apărat de președintele FRF, Răzvan Burleanu, dar și de jucători. „Este exclus să-l demitem pe Christoph Daum, nu se pune problema. Ştiam de la început că ne batem la locul doi şi urmează meciuri foarte dure, cu Danemarca şi Muntenegru, în care trebuie să arătăm ceva”, a explicat Burleanu. „Lumea are dreptul să ceară orice, inclusiv demisia, dar noi nu ar trebui să băgăm în seamă astfel de lucruri. Noi suntem alături de Christoph Daum și îl susținem. Au fost mai mulți antrenori înaintea sa și lucrurile nu au mers atât de bine. Nu este vorba despre domnul antrenor, este vorba despre noi. Noi trebuie să ne îmbunătățim jocul și să ne asumăm această înfrângere”, a adăugat Florin Andone. „Antrenorii decid cum trebuie să jucăm tactic. Am încercat să respectăm ce ni s-a transmis, dar se pare că nu am putut face asta şi cred că jucătorii sunt principalii vinovaţi”, a completat căpitanul Dragoș Grigore. Daum a fost lăudat și de selecționerul polonez Adam Nawalka: „Se văd schimbări care au apărut în jocul României odată cu venirea antrenorului Daum, printre care, în mod special, organizarea foarte bună a jocului. Din punctul meu de vedere, Daum este unul dintre cei mai buni antrenori pe care îi știu și acest lucru se vede în stilul de joc, mai ales în mobilitatea jucătorilor și în jocul de atac”. Tehnicianul german și-a asumat vina pentru eșec, dar a explicat că obiectivul este construcția unei noi echipe, nu calificarea la turneul final. „Ca antrenor trebuie să fii mereu optimist și un exemplu pentru jucătorii tăi. Trebuie să le arăți că totul este posibil, deși acum situația este destul de dificilă. Poate acum ar trebui să ne concentrăm pe locul al doilea în această grupă de calificare. Eu am misiunea să construiesc o echipă nouă și, în același timp, să obțin maximum cu echipa actuală”, a declarat Daum.

