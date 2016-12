Se suplimentează numărul de autobuze RATC

12:44:17 / 27 Ianuarie 2016

Revenirea la vechile numere ale liniilor

Daca un turist se uita pe placuta de la statia Piata Grivetei ce intelege din literele de langa numere liniilor 40C , 43 C , 101 C ,43 M. C-ul de la 40 =Campus, C-43=Carrefour, C-101 =Centru. .Nu mai avem transport electric .Trebuie sa se revina la vechea numerotare a liniilor..Avem 10 linii de autobuz principale (fara liniile spre centrelel comerciale): Linia 1 = 1 ; L 2-43 = 2 ; L 3= 3 (poate edilii unesc cu linia 42 actual) ; L 48 = 4 ; L 5-40 = 5 ; L 100 = 6 ; L 101 C = 7 ; L 42 = 8 ; L 51 = 9 ; L 102= 10 ; L 44=14 ; Liniile spre centrele comerciale pot avea in continuare literele C pt Carrefour ,M pt Maritimo , R pt Real .Este o propunere.