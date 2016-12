Sport Prim Oltina se detașează în clasamentul Seriei Sud

Duminică, în cele două serii din Liga a VI-a la fotbal, au avut loc noi runde. În Seria Sud s-a jucat etapa a 17-a, încheiată cu următoarele rezultate: AS Carvăn - Trophaeum Adamclisi 9-2; Viitorul II Cobadin - AS Bărăganu 3-1; Sport Prim Oltina - Marmura Deleni 9-0; AS Ciocârlia - CS II Agigea 1-1; Olimpia Constanța - Fulgerul Chirnogeni 1-2; AS Independența - Viitorul Mereni 2-3; Luceafărul Amzacea - Inter Ion Corvin 1-4. Clasament Seria Sud: 1. Oltina 46p; 2. Mereni 37p; 3. Agigea II 36p.

Iată și rezultatele din etapa a 14-a a Seriei Nord: Pescarul Ghindărești - Pescărușul Gârliciu 2-6; Viitorul Târgușor - Spicul Horia 10-0; Dunărea Ciobanu - Dunaris Topalu 5-2; Înfrățirea Cogealac - Ulmetum Pantelimon 3-4; Viitorul Cuza Vodă - Sportul Tortoman 2-4; Steaua Speranței Siliștea - Voința Cochirleni 6-3. Clasament Seria Nord: 1. Târgușor 35p; 2. Ciobanu 30p; 3. Tortoman 28p.

CURSURI PENTRU ARBITRI DE FOTBAL

Asociația Județeană de Fotbal Constanța și Comisia Județeană de Arbitri anunță că înscrierile pentru Cursul de arbitri de fotbal continuă. Cursurile au loc în fiecare joi, cu începere de la ora 19.00, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanța, sala mică. Doritorii, care trebuie să aibă vârsta minimă de 14 ani, se mai pot înscrie la sediul Asociației Județene de Fotbal, din strada Ion Bănescu nr. 2. Persoană de contact: Dumitru Momescu (0732-655.983), secretar CJA Constanța. Cursurile sunt gratuite.

