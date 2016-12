Studiu Netflix - ce episoade de seriale provoacă dependență şi de ce

Care episoade din seriale vă plac mai mult şi cât de repede vă hotărâţi să urmăriţi un serial? La aceste două întrebări vrea să răspundă platforma de streaming Netflix, care analizează foarte riguros obiceiurile de vizionare ale clienților săi, observând comportamentul marilor consumatori de seriale din 16 țări, pentru a determina episodul-cheie care provoacă dependență, informează 7sur7.be. Netflix a ajuns la concluzia că episodul-pilot (numărul 1) nu declanșează în general un interes deosebit și că obișnuința apare la al doilea sau al treilea episod. Acesta este momentul când spectatorul aderă în mod real la universul serialului și se hotărăște să îl urmărească cel puțin până la sfârșitul primului sezon. Astfel, în cazul serialului "Breaking Bad", a fost vorba de al doilea episod, iar la "Orange is the new Black", de al treilea. Netflix a mai constatat obiceiuri televizuale diferite în funcție de zonele geografice: danezii se hotărăsc mai repede să urmărească serialul, australienii și neo-zeelandezii - mai încet, francezii s-au îndrăgostit de la primul episod de "How I Met your Mother", iar brazilienilor le-a plăcut imediat "Better Call Saul".

Această constatare confirmă strategia comercială a Netflix: "Am descoperit că publicul nu este niciodată total cucerit de un serial după episodul-pilot", spune Ted Sarandos, care răspunde de conținuturi în cadrul firmei americane. "Punerea la dispoziție a tuturor episoadelor simultan" se dovedește o practică mai bine adaptată la procesul de adoptare a serialului de către spectatori.