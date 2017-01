Un puşcaş marin mort şi 21 de răniţi în urma prăbuşirii unei aeronave în Hawaii

Un puşcaş marin a murit, iar alte 21 de persoane au fost rănite după ce o aeronavă de tip Osprey a efectuat o aterizare "dură" duminică, în timpul unor exerciţii, în Hawaii, a anunţat Corpul Puşcaşilor Marini (US Marine Corps) într-un comunicat, relatează The New York Times. Ei se aflau la bordul unei aeronave MV-22 Boeing-Bell Osprey care a fost implicată într-un "accident brutal la aterizare" către ora locală 11.40 (luni, 0.40, ora României), la baza aeriană Bellows de pe Insula Oahu, se arată în comunicat. În fotografii postate pe reţele de socializare de către locuitori din zonă se putea vedea o coloană de fum închis la culoare ridicându-se pe cerul înnorat şi personal care intervenea de urgenţă la locul accidentului. La bordul aeronavei hibride (avion de transport de trupe-elicopter) se aflau 22 de persoane, şi anume 21 de puşcaşi marini şi un ofiţer din cadrul Marinei, a declarat căpitanul Brian Block, un purtător de cuvânt USMC, citat de Associated Press. Răniţii au fost spitalizaţi. Corpul nu a oferit detalii despre situaţia acestora şi nici nu a dezvăluit numele puşcaşului mort. Puşcaşii marini implicaţi în accident fac parte din Unitatea Expediţionară 15 din San Diego. Unitatea lor a început pe 10 mai un tur de şapte luni în zone de operaţiuni din cadrul comandamentelor Pacificului şi Central. Potrivit AP, unitatea lor participa la antrenamente în Hawaii de o săptămână. Corpul puşcaşilor marini a anunţat o anchetă.