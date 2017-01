Unde poți patina fără gheață în județul Constanța

În această perioadă a anului, administrațiile publice locale din țară încearcă să impresioneze locuitorii cu tot felul de ornamente stradale și cu parcuri de distracție. Dacă unii se laudă că au cel mai atractiv Orășel al Copiilor, iar alții că au cel mai frumos iluminat ornamental stradal, ei bine, conducerea comunei constănțene Chirnogeni se mândrește cu faptul că are primul patinoar sintetic din mediul rural. Patinoarul este amplasat în centrul localității, are o suprafaţă de 240 mp, este realizat din materiale 100% ecologice, nu produce zgomot şi nu necesită conectarea şi alimentarea constantă cu apă. „Patinoarul are o suprafață sintetică dintr-un plastic special, care este degresat și polișat în fiecare seară. În plus, se dă cu o soluție specială pentru o cât mai bună alunecare”, a spus primarul comunei Chirnogeni, Gheorghe Manta. Interesant este că, spune edilul, se va putea patina atât în timpul iernii, cât și în timpul verii. „Deși pare greu de crezut, la patinoarul din Chirnogeni se va putea patina și la plus 30 de grade Celsius. Nu necesită încălțări speciale, ci se va putea patina cu patine adevărate”, a spus Manta.

DONAȚIA UNUI INVESTITOR Amatorii de fente „pe gheață”, copii și adulți deopotrivă, au putut testa în premieră, joi seară, primul patinoar sintetic din mediul rural din România. „Este o mare realizare pentru comuna noastră, pentru că locuitorii din Chirnogeni, și nu numai, vor putea spune că nu sunt mai prejos cu nimic decât cei din Constanța sau București”, a afirmat Gheorghe Manta. Edilul a spus că, pentru amenajarea patinoarului, Primăria a cheltuit foarte puțini bani, cea mai mare parte fiind contribuția unui om de afaceri din Chirnogeni. „Un fiu al satului, care locuiește în municipiul Constanța, a donat patinoarul Primăriei, iar noi am cheltuit bani doar pentru amenajarea nocturnei. În plus, am amenajat mantinela și un spațiu de unde părinții își pot urmării copiii, care vor putea petrece timp în aer liber și să facă mişcare”, a subliniat primarul. El a adăugat că patinoarul va fi deschis zilnic, între 10.00 și 20.00, iar intrarea va fi gratuită. „Avem 30 de perechi de patine, care pot fi folosite gratuit. În plus, vizitatorii își vor putea aduce propriile patine”, a conchis primarul.