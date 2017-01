Victorii pentru Cîrstea, Tecău și Mergea la Australian Open

Miercuri, în turul secund de la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului dotat cu premii în valoare totală de 50 milioane de dolari, tenismena Sorana Cîrstea (locul 78 WTA) a produs o frumoasă surpriză, învingând-o pe spaniola Carla Suarez Navarro (cap de serie numărul 10 şi locul 12 WTA), cu scorul de 7-6 (7/1), 6-3, după o oră și 33 de minute de joc. Cîrstea și-a egalat astfel cea mai bună performanță la Melbourne, prezența în turul al treilea în 2012 și 2013, asigurându-și un cec în valoare de 30.000 de dolari australieni și 130 de puncte WTA. În turul al treilea, Cîrstea o va înfrunta pe americanca Alison Riske (locul 42 WTA).

„Sunt bucuroasă pentru faptul că am reuşit să termin în două seturi şi cred eu că am jucat destul de solid de-a lungul celor două seturi şi mi-am făcut treaba. Mi-am respectat planul pe care l-am avut şi, normal, sunt bucuroasă de victorie. Nu stau foarte mult să conştientizez rezultatul, mă bucur pur şi simplu de victoria de astăzi şi de mâine începem să pregătim meciul următor. Pe final, este un pic normal să fii mai încordat, dar am reuşit să mă concentrez la fiecare punct şi să joc fiecare punct disciplinat, să nu mă gândesc că e 15-0 sau 40-15. Eu am o tactică pe care trebuie să o respect la fiecare punct. Cred eu că am făcut destul de bine lucrul acesta, chiar dacă au mai fost momente în care am făcut greşeli uşoare, dar mi-am văzut de treabă”, a declarat Sorana Cîrstea la conferinţa de presă.

Tot miercuri, la dublu, perechile Horia Tecău / Jean-Julien Rojer (România / Olanda), cap de serie numărul 11, şi Florin Mergea / Dominic Inglot (România / Marea Britanie), cap de serie 16, s-au calificat în turul al doilea la Australian Open, asigurându-și câte 90 de puncte ATP și 23.000 de dolari australieni. Tecău şi Rojer au învins cuplul Philipp Petzschner / Mihail Iujnîi (Germania / Rusia), scor 7-6 (7/5), 7-6 (7/3), după o oră şi 41 de minute, în timp ce Mergea şi Inglot au depășit perechea australiană Luke Saville / Jordan Thompson, scor 6-2, 7-5, după o oră şi 19 minute.

În turul secund, Tecău şi Rojer vor întâlni perechea care se va impune în meciul Wesley Koolhof / Matwe Middelkoop (Olanda) - Julio Peralta / Horacio Zeballos (Chile / Argentina), iar Mergea şi Inglot vor juca împotriva câştigătorilor din meciul Julien Benneteau / Jeremy Chardy (Franţa) - Mariusz Fyrstenberg / Martin Klizan (Polonia / Slovacia).

ÎNFRÂNGERI PENTRU BEGU ȘI NICULESCU

La simplu, în turul al doilea, Irina-Camelia Begu, locul 29 WTA şi cap de serie numărul 27, a pierdut, cu scorul de 4-6, 6-7 (8/10), întâlnirea cu Kristyna Pliskova (Cehia, locul 58 WTA), după o oră și 37 de minute. Pentru prezența în turul secund, Begu va primi un cec de 80.000 dolari australieni și 70 de puncte WTA. Și perechea Monica Niculescu / Abigail Spears (România / SUA), cap de serie numărul 9, a fost eliminată, miercuri, în primul tur al probei de dublu feminin din cadrul turneului Australian Open. Niculescu și Spears au cedat în fața cuplului Mirjana Lucic-Baroni / Andrea Petkovic (Croația / Germania), cu 1-6, 4-6, după o oră și două minute de joc. Niculescu și Spears vor primi pentru participare 14.800 dolari australieni și zece puncte WTA.

BEGU, OLARU ȘI CÎRSTEA VOR JUCA JOI, LA DUBLU

Irina-Camelia Begu, Raluca Olaru şi Sorana Cîrstea vor evolua joi, în primul tur al probei de dublu feminin de la Australian Open, după următorul program: Irina Begu / Lara Arruabarrena (România / Spania) - Louisa Chirico / Elise Mertens (SUA / Belgia), Sorana Cîrstea / Carina Witthoeft (România / Germania) - Timea Babos / Anastasia Pavlyuchenkova (Ungaria / Rusia) și Raluca Olaru / Olga Savchuk (România / Ucraina) - Naomi Osaka / Monica Puig (Japonia / Puerto Rico). Cîrstea și Witthoeft le-au înlocuit pe Serena Williams și Venus Williams, care s-au retras din cauza accidentării la cot a lui Venus Williams.

Citește și:

Încep emoțiile și la dublu la Melbourne

Halep se gândește la un moment de respiro

Halep deschide balul la Australian Open