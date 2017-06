Viitorul, la 90 de minute de titlu

07:56:07 / 08 Mai 2017

Viitorul

Inteleg dintr-un punct de vedere decizia echipei din Craiova. Dusmania vizibila si istorica cu Dinamo si FCSB(continuatoarea in mintea noastra a Stelei) a inlesnit victoria echipei din Constanta. Sperantele guralivului M.M. care se considera "manager general" ca CSU sa-si dea viata pe teren au picat si sunt convins ca i-a fost "scarba" sa urmareasca meciul pana la sfarsit. Deocamdata n-am auzit nici o declaratie a latifundiarului(de fapt antrenorul de meci!) si probabil dupa ce-si va reveni din socul locului 3(deocamdata) va umple ecranele si paginile ziarelor cu invinuiri despre sportivitate,tocmai el care nesanctionat de FRF si LPF incalca toate regulile unei competitii corecte. Felicitari Viitorului pentru acest an dar eu cred ca inca nu este campioana am vazut si ieri ca presiunea titlui este insuportabila