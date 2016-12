Viitorul Tîrgușor este campioana turului din Seria Nord

Liga a VI-a la fotbal a programat duminică partidele contând pentru etapa a 11-a din turul campionatului, care în Seria Nord a fost și ultima. Viitorul Tîrgușor a devenit campioana turului, după ce a dispus pe teren propriu de Sportul Tortoman, a doua clasată, cu scorul de 3-1. Viitorul are și o restanță de recuperat, pe terenul Dunării Ciobanu, astfel că își poate mări actualul avans de cinci puncte în clasament. În Seria Sud, care cuprinde 14 formații, ultima etapă din tur va fi a 13-a. Aici, runda a 11-a a adus câteva rezultate mai rar văzute la fotbal, cum ar fi 0-8, 11-2 sau incredibilul 7-7 dintre Carvăn și Amzacea!

Iată rezultatele înregistrate în etapa de duminică - SERIA NORD: Pescărușul Gîrliciu - Spicul Horia 4-1; Voința Cochirleni - Dunaris Topalu 9-1; Pescarul Ghindărești - Ulmetum Pantelimon 6-3; Viitorul Tîrgușor - Sportul Tortoman 3-1; Steaua Speranței Siliștea - Înfrățirea Cogealac 2-4. Meciul Dunărea Ciobanu - Viitorul Cuza Vodă a fost amânat. Clasament: 1. Tîrgușor 27p/10j; 2. Tortoman 22p; 3. Cochirleni 21p.

SERIA SUD: AS Ciocîrlia - Trophaeum Adamclisi 6-1; Sport Prim Oltina - Olimpia Constanța 5-0; AS Carvăn - Luceafărul Amzacea 7-7; AS Bărăganu - Inter Ion Corvin 3-3; Marmura Deleni - Viitorul Mereni 0-8; CS II Agigea - Fulgerul Chirnogeni 11-2. Partida Viitorul II Cobadin - AS Independența a fost amânată. Clasament: 1. Oltina 25p/10j; 2. Agigea II 23p; 3. Ion Corvin 22p.

